Gente e Fatos

Fernando

O personal training Fernando Paiva troca de idade nesta segunda-feira, dia 24, recebendo os cumprimentos da esposa Débora e dos filhos Fernando e Valentina. Foto: Arquivo Pessoal

Cássio

O empresário Cássio Dutra, proprietário da cerâmica Sopil comemora a passagem de seu aniversário na quinta-feira, dia 27, ao lado da esposa Piscida, das filhas Daniela e Isabela, dos netos Breno, Gabriel e Luiza e de sua equipe de trabalho. Foto: Arquivo Pessoal

Camila

Camila Fernandes, proprietária da Vip Trainer, celebra seu aniversário na terça-feira, dia 25, recebendo os cumprimentos do marido Caetano, dos pais Iara e Tarciso, do padrasto José Antônio, das irmãs Marina e Sabrina, dos cunhados e dos sobrinhos Leonardo, Eduardo e Lucas. Foto: Arquivo Pessoal

Padre José Ricardo

Residindo em Mogi Guaçu, o padre José Ricardo Costa, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, celebra a passagem do seu aniversário na quinta-feira, dia 28. De Vargem, seguem os cumprimentos da mãe Celi, do irmão Paulo, da cunhada, dos sobrinhos e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Dr. João Mesquita

O pediatra neonatologista e médico do trabalho João Carlos Mesquita celebra seu aniversário na terça-feira, dia 25, quando recebe as felicitações dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Wander

Wander César da Costa brinda a chegada da nova idade neste sábado, dia 22, junto a esposa Dulceli, aos filhos Francieli, Cecília e Wander Otávio, ao genro Henrique, familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Jociandra

Jociandra Patrocínio Romano aniversariou no último domingo, dia 16. Os parabéns ficaram por conta do marido Fernando, do filho Arthur e de seus familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Jander

Jander Cassiano da Rosa Júnior troca de idade neste domingo, dia 23, recebendo as felicitações dos pais Jander e Lúcia, de seus irmãos, de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Jéssica

A atendente de farmácia e estudante de ciências contábeis Jéssica Parca da Costa celebra a mudança de idade na terça-feira, dia 25. A frente das felicitações estão o marido, seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Davi Morandin Bombini festejou seu 4º aniversário

Davi, o caçulinha do casal dra. Fernanda Morandin Bombini e Dr. Gustavo Bombini festejou com muita diversão o seu 4° aniversário, ocorrido no dia 12, no Buffet Pipoca Doce. Na festinha com o tema Homem Aranha, Davi curtiu bastante com os amiguinhos, com os irmãos Rafael e Vítor e com toda família. Foto: Angelino Jr.

Sueli

Nesta segunda-feira, dia 24, Sueli de Andrade comemora seu aniversário e recebe as felicitações dos amigos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Regina

A professora aposentada Regina Aparecida Médici Antunes aniversariou no feriado da sexta-feira, dia 21, quando recebeu os cumprimentos do marido José Francisco, dos filhos Cristiano e Luciane, da nora Michele, do genro Reinaldo e do neto Gabriel. Foto: Arquivo Pessoal

Marcella Alyne

Marcella Alyne de Freitas Silvantos estreia a nova idade neste sábado, dia 22, recebendo os parabéns da namorada Phiama, dos pais Marcelo e Joana, do irmão Neto e dos enteados Enzo e Elena. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Beatriz

O aniversário de Ana Beatriz Claudino foi celebrado no último sábado, dia 15, na chácara Leonel, onde ela recebeu os parabéns dos pais Leila Cristina e Paulo César, dos irmãos Samara Kailane, Ana Carolina, Lucas Antônio, Adrian Felipe e Gustavo Henrique, demais familiares e amigos. Foto: Galbiere foto & vídeo

Zumira Grassi

Nesta semana, a família de Zumira Grassi Honório comemora seus 90 anos, na quinta-feira, dia 27. Abraçando a aniversariante seus filhos Sinésio e Sidnei, as noras Márcia e Diliani, os netos Anelise, Lourenço, Lidiani e Mariani e os bisnetos Leonardo e Rubinho. Foto: Arquivo Pessoal

Faísca

O coreógrafo Jean César da Silva, o conhecido Faísca, comemora a passagem do seu aniversário neste domingo, dia 23, recebendo os cumprimentos dos familiares, dos amigos e dos alunos do grupo Identidade Urbana de São João. Foto: Arquivo Pessoal

Christiane

Christiane Fabris Peluque brinda a passagem do seu aniversário na terça-feira, dia 25, recebendo os parabéns do marido Cláudio e dos filhos Arthur e Augusto. Foto: Arquivo Pessoal

Danila e Flávio

A técnica em enfermagem Danila Hypolito Agnoli comemora seu aniversário neste domingo, dia 23, e na quinta-feira, dia 27, é a vez do seu marido, o sub comandante da Guarda Civil Municipal, Flávio Dei Agnoli também festejar mais um ano de vida. Os parabéns ficam por conta das filhas Camila e Giovana, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Andreza

A vendedora Andreza Ramalho de Oliveira estreia a nova idade na quarta-feira, dia 26, recebendo os parabéns do marido Tiago, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Gabriela

Nesta segunda-feira, dia 24, Gabriela Monis Bidin Perroni celebra a chegada dos seus 34 anos e recebe as felicitações dos pais Cris e Nato, da irmã Bárbara, dos avós Ivany e Ivone, da madrinha Elida, do namorado Rafael, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Dona Irma

Dona Irma Oliveira Lopes completa 81 anos de idade na terça-feira, dia 25, quando recebe o carinho dos filhos Sandro, Sérgio, Rosana e Daniela, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Letícia

A assistente administrativa Letícia Rezende Amadeu celebra a chegada da nova idade neste sábado, dia 22, recebendo o carinho dos pais Maria Luísa e Marcos Antônio, dos irmãos Maicon e Gustavo e do namorado Rafael. Foto: Arquivo Pessoal