Lixo em terrenos e mato alto no Jardim Espanha são queixas de moradores

Alguns moradores do Jardim Espanha procuraram a Gazeta de Vargem Grande para reclamarem do mato alto e do lixo nos terrenos do Jardim Espanha. A Rua Pedro Milanez foi uma das citadas.

Segundo o informado, moradores de outras localidades vão jogar lixo no bairro. Os moradores ainda se queixam dos terrenos, que segundo o informado, nunca são limpos e o mato está bem alto na maioria deles. Outra queixa é a respeito da falta de calçada nos terrenos, dificultando a passagem dos pedestres pelo local.

A Gazeta de Vargem Grande procurou a Prefeitura Municipal para saber se a municipalidade tem conhecimento dos problemas dessa área, se fiscalizará o local e se há alguma previsão de limpeza no bairro.

De acordo com o informado, o Departamento de Obras, através do Setor de Fiscalização, está notificando os proprietários dos terrenos, não só do bairro mencionado, mas também de todos os bairros da cidade que se encontram com o mesmo problema, para que façam a limpeza.

A Lei Municipal 4154/2017 dá aos proprietários o prazo de 15 dias para que procedam com a limpeza dos lotes. Os dias, segundo a lei, começam a contar a partir do recebimento da notificação. No caso da calçada, conforme o explicado pela prefeitura, os proprietários também são notificados para que sejam realizadas.

“Infelizmente existe a falta de conscientização da população que joga lixo em terrenos de terceiros. Os proprietários dos lotes podem denunciar os infratores para serem notificados, bastando entregar aos agentes de fiscalização uma foto ou vídeo das pessoas jogando lixo/entulho no local”, disse.

Para denunciar os terrenos que precisam de saneamento os moradores podem entrar em contato pelo telefone 3641-9000 ou através do email: fiscaliza@vgsul.sp.gov.br. Segundo a prefeitura, é necessário apenas informar a localização ou o endereço do terreno.

Mato está alto nos terrenos da Rua Pedro Milanez. Foto: Reportagem