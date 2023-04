Os Grandes nomes do Jazz

Benny Goodman (Benjamin David Goodman)

Nascimento: 30/05/1909 – Chicago, Illinois

Morte: 13/06/1986 – Nova York

Atividades: Clarinetista

Rei do Swing

David Goodman e Dora Grisinsky, seus pais, estavam entre os primeiros judeus da Europa Oriental, que emigraram para a América do Norte, no final do século 19, David era alfaiate, e decidiu-se mudar para Chicago em 1902, pela chance de conseguir um emprego fixo.

Entre os 12 filhos do casal, Benny foi o nono que nasceu e cresceu numa área conhecida como Bloody Maxwell (Maxwell Sangrenta), tal era o grau de violência enfrentada pelos moradores. Ali gangues judias e italianas brigavam diariamente analisando a vizinhança onde vivíamos: ‘’não fosse pelo clarinete, eu teria facilmente me tornado um gangster’’.

Seu pai gostava muito de música, chefe da imensa família Goodman; viu na música uma opção para alguns de seus filhos. Com 10 anos Benny, ele e dois irmãos começaram a frequentar os ensaios da Banda da Sinagoga Kelelah Jacob. A banda emprestava instrumentos musicais para que os garotos pudessem aprender, restou para Benny um clarinete.

Por incentivo do pai estudou com Frank Schoepp um dos melhores clarinetistas clássicos naquela época, aqueles dois anos que estudou com Frank Schoepp, foram essenciais para sua formação técnica.

Além do talento natural para música, Benny dedicava muitas horas diárias para praticar obsessivamente o instrumento. A música entrou para sua vida através de gravações da Original Dixieland e de Ted Lewis, um popular clarinetista e comediante da época.

Com apenas 14 anos, já era músico profissional e ajudava a família com os cachês que recebia, graças a seu profissionalismo e a facilidade para ler partituras, tornou-se um requisitado músico de estúdio e de orquestras de emissoras de rádio em Nova York.

Seu nome tornou-se mais conhecido, quando sua banda foi escolhida para o elenco fixo de um programa de rádio transmitido pela NBC, o Let’s Dance, estreou em novembro do mesmo ano, em que formou sua primeira Big Band, em 1934, com a verba que recebeu para novos arranjos, permitiu que pudesse contratar um dos seus arranjadores favoritos: Fletcher Henderson.

Tudo parecia correr muito bem no início, porém quando o patrocinador do Let’s Dance, comunicou que não tinha mais interesse no programa e Benny se viu numa sinuca. Sem alternativa de trabalho só restou uma alternativa a ele e a orquestra: Montar uma turnê de shows em direção a Costa Oeste (A esta altura já contava com a bateria de Gene Krupa, o trompete de Bunny Berigan e os vocais de Helen Ward).

As primeiras apresentações foram decepcionantes, não só pelas plateias quase vazias, reclamando, pois estavam ali para dançar, não para ouvir Jazz.

Goodman só não desistiu da turnê, porque fora montado em função do interesse demonstrado por alguns salões de dança na Califórnia. Assim começou uma das lendas mais contadas da história do Jazz.

Ao entrar no palco do Palomar Ballroom, um imenso salão de dança de Los Angeles, na noite de 21 de agosto de 1935, Benny foi bastante cauteloso. Para abrir o show, escolheu números mais românticos e dançantes, mesmo assim a plateia de estudantes brancos não demonstrava entusiasmo.

Prevendo um novo fracasso, um dos músicos da Banda ‘’Krupa’’ ou ‘’ Berigan’’, não se sabe ao certo, disse ao líder que se fosse para a turnê terminar com um novo fracasso, que ao menos a banda fosse vaiada tocando swing. Goodman concordou e puxou um dos arranjos de Fletcher Henderson, em poucos segundos metade da plateia parou de dançar e se espremeu na frente do palco: “O primeiro urro daquela multidão, foi um dos sons mais deliciosos que ouvi na minha vida’’, sendo obrigado a estender essa temporada em Los Angeles por quatro semanas ‘’tal o sucesso’’.

Goodman esquecera (ou não sabia), que o programa Let’s Dance era retransmitido por 53 estações de rádio de várias regiões do país. A MCA não perdeu a oportunidade ao capitalizar ao máximo o repentino sucesso de seu contratado.

Goodman foi logo coroado ‘’Rei do Swing’’.

Salve Benny Goodman!Dr.

Raul Rodrigues Baía Filho