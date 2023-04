É preciso combater o ódio e a violência

A propagação de discursos de ódio pela Internet é algo que não se pode minimizar. Causa danos tão severos à sociedade, que muitos governos estão estudando maneiras de como combater esse problema. Uma das hipóteses é a responsabilização das redes sociais que servem de plataforma para que apologias a crimes, discursos violentos se propaguem rapidamente e sem controle.

A falta de medidas de segurança para impedir a proliferação de perfis falsos que praticam esses crimes, o derrame de fake news, entre outros, são desafios que precisam ser confrontados com rigor e agilidade.

Mas se existem os perfis falsos criados para a prática de atos ilícitos e a deep web onde toda a sorte de crimes são praticados sem cerimônias, existe também pessoas de carne e osso que simplesmente optam por usar um discurso violento para expressar suas opiniões.

Sob uma visão distorcida de liberdade de expressão, ofendem, agridem verbalmente e machucam virtualmente as pessoas, que sentem sim, em suas peles, os efeitos dessa violência. E quando a pessoa ofendida externa suas feridas, é acusada de ser fraca, de estar fazendo “mi mi mi”.

A Gazeta de Vargem Grande, em seus mais de 40 anos de história, sempre se pautou pela pluralidade de vozes, de buscar opiniões das mais variadas pessoas. Isso enriquece o debate, faz com que as pessoas enxerguem outras perspectivas.

Com a sua página no Facebook, que abriga cerca de 30 mil pessoas, as fronteiras para estes debates se expandiram, ganhando ainda mais espaço para que pessoas das mais variadas formações e vivências compartilhem suas visões de mundo e pontos de vistas diferentes sobre os mais variados assuntos.

Mas infelizmente, algumas reportagens postadas começam a atrair não apenas pessoas interessadas no debate, mas também aqueles que encontram nessa oportunidade, um espaço para agredir. Comentários carregados de ódio, que pregam a violência, que ofendem são facilmente encontrados em postagens de notícias sobre crimes, sobre visões políticas diferentes, ou sobre posições contrárias a determinados assuntos polêmicos.

Meios de comunicação em todo mundo já perceberam que a área de comentários das notícias é um campo minado, onde muitos acabam externando o pior de si entre aqueles que realmente estão legitimamente dispostos a debater os assuntos de maneira mais democrática.

Ainda não há uma fórmula que possa ser seguida e que seja à prova de erros, mas é preciso que medidas concretas de combate à discursos de ódio e desta comunicação agressiva sejam tomadas se efetivamente se busca uma sociedade menos violenta.

Assim, a Gazeta de Vargem Grande passará, em suas redes sociais, a apagar comentários ofensivos e até a fechar para comentários as postagens em que comece a ser propagados ofensas pessoais ou apologia à violência.

Contribuir para um debate amplo e que gere efetivamente resultados positivos passa por combater o ódio e a violência disfarçados de opinião.