Morador do São Joaquim reclama de animais nas ruas

Um morador do bairro São Joaquim procurou a Gazeta de Vargem Grande recentemente para fazer uma reclamação sobre a sujeira de cães e gatos nas calçadas do bairro.

Segundo informou, muitos moradores estão se queixando do problema, uma vez que vários residentes têm levado os pets para passear, deixando que façam suas necessidades nas calçadas e portões dos outros moradores. O morador alega ainda que os portões acabam sendo danificados e que o mal cheiro está desagradável.

O morador relatou ao jornal que há muitas possibilidades de passeio com os animais de estimação, como nas ruas e praças, não sendo necessário andar com os pets nas calçadas. É pedido que os donos de animais tenham mais conscientização com os demais moradores.