Piso do Magistério

A professora da rede municipal de ensino Lucila Ruiz Garcia, professora do ensino fundamental I das escolas Antônio Coury e Henrique de Brito, participou de uma Audiência Pública em Brasília na última segunda-feira, dia 17, às 14h. A audiência tratou sobre a implementação do Piso Nacional do Magistério. A professora compôs a mesa de autoridades do evento promovido pela Comissão Nacional de Educação, representando o Observatório do Piso Nacional, todos os professores do Estado de São Paulo e, em especial, os professores de Vargem Grande do Sul.

Absenteísmo

Na última semana, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) divulgou que 157 pacientes de Vargem Grande do Sul deixaram de comparecer à consulta ou a procedimentos no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de São João da Boa Vista no mês de fevereiro, mesmo após confirmarem presença dias antes. O prefeito lamentou o acontecido, ainda mais por se tratar de um mês mais curto. Amarildo pontuou que, com isso, a fila de espera aumenta e o dinheiro público é jogado fora, pois o médico, o enfermeiro, os profissionais da recepção, da limpeza, do administrativo, dos exames, enfim todos, estavam esperando o paciente faltoso e o resultado é que o custo foi o mesmo, mas a fila de espera ficou ainda maior. O prefeito alerta que outro paciente que necessita muito do atendimento poderia ter sido colocado no lugar de quem não compareceu e pediu que as pessoas tenham consciência e avisem antecipadamente a ausência.

Faltas no CAPS

Na semana anterior, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) já havia divulgado o absenteísmo por especialidade no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em fevereiro. Das 56 pessoas agendadas para passarem com a assistente social, todos foram atendidos. Contudo, dos 342 pacientes agendados com a psicologia, 290 foram atendidos, registrando 52 faltas. Na psiquiatria, haviam 126 pacientes agendados e apenas 116 compareceram, sendo 10 pacientes faltosos. Dos 79 agendados para a especialidade terapia ocupacional, quatro faltaram e 75 foram atendidos. No total, haviam 603 pessoas agendadas e 66 pessoas não compareceram, registrando 10,9% de absenteísmo. O prefeito pontuou que aqueles que tiverem que faltar da consulta agendada por qualquer motivo, devem avisar o setor para que outro paciente seja colocado no lugar. Ele pediu que a população seja consciente e faça a fila de espera andar.