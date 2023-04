Dois procurados foram pegos no Centro na quinta

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada na tarde de quinta-feira, dia 27, por volta das 15h40, para averiguar uma atitude suspeita na agência do Poupatempo.

No local, a equipe abordou e identificou o homem, sendo constatado que em seu nome havia um mandado de prisão, expedido em Caconde.

Durante o deslocamento à Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, pela Rua Major Corrêa, os policiais encontraram um rapaz conhecido como Cezinha, sendo de conhecimento da equipe que contra ele havia um mandado de prisão preventiva por furto. Segundo o delegado de polícia local, Cezinha foi capturado pela Polícia Civil. Ele foi abordado e conduzido à delegacia, sendo confirmado o mandado de prisão. A ocorrência foi apresentada e os mandados de prisão foram cumpridos. Os dois rapazes permaneceram presos à disposição da Justiça.