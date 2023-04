Inscrições para aprendizes nos Correios terminam no domingo

Os Correios prorrogaram até domingo, dia 30, as inscrições para 46 vagas do programa Jovem Aprendiz em 22 cidades, inclusive Vargem Grande do Sul, que conta com uma vaga de ampla concorrência para o período da tarde. O prazo inicial era até 21 de abril.

As inscrições devem ser feitas no site dos Correios. Ao acessar o link www.correios.com.br, o interessado precisa clicar em ‘Acesso à Informação > Servidores > Outras informações > Concursos Públicos’.

São 4.382 vagas disponíveis em todo o país, com 10% delas destinadas aos candidatos com deficiência e 20% aos que se declararem pretos e pardos. A seleção simplificada é realizada por meio de comprovação de requisitos referentes à renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino onde estuda e participação em projetos sociais.

Podem se inscrever estudantes com idade entre 14 e 21 anos completos no ato da contratação e que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental.

Contratação

O contrato terá duração mínima de 12 meses e máxima de 24 meses consecutivos e anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social digital.

O aprendiz terá jornada de 20 horas semanais distribuída em quatro horas diárias, divididas em atividades teóricas, em entidade qualificada na formação técnico-profissional, e práticas nos Correios.

Os selecionados receberão o salário-mínimo-hora, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

A seleção terá comprovação de requisitos referentes à renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino onde estuda e participação em projetos sociais. A pontuação está detalhada no edital, disponível no site dos correios, pelo link www.correios.com.br.