Mecânico de Casa Branca foi preso por venda ilegal de peças

Os policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Casa Branca prenderam nesta quinta-feira, dia 27, um mecânico de 56 anos suspeito de venda ilegal de peças automotivas usadas.

A Operação Box, comandada pelo delegado Wanderley Fernandes Martins Jr., ocorreu durante a manhã na região central da cidade. De acordo com informações do portal de notícias G1, os policiais civis foram acompanhados por agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que lacraram a oficina.

Foram apreendidas mais de 300 peças automotivas no local, que não tinha autorização do Detran para a comercialização. Segundo o delegado, a Lei dos Desmanches impõe que, para a comercialização de peças usadas, é necessário credenciamento do estabelecimento junto ao Detran.

Ainda de acordo com a polícia, as peças deveriam ter um QR Code, espécie de código de barras em duas dimensões que pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que têm câmera fotográfica, que identifica a origem do produto.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Casa Branca, onde deverá aguardar pela audiência de custódia.

Foto: Polícia Civil/Divulgação