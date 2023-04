Operação Dia do Trabalho: Renovias estima movimento de 424 mil veículos durante o feriado

Durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho, pelo menos 424 mil veículos devem se deslocar pelo interior do Estado de São Paulo, no trecho que liga Campinas ao Circuito das Águas e ao sul de Minas Gerais, segundo a Renovias.

Somente pela Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), a principal rodovia administrada pela Renovias, cerca de 48 mil veículos devem passar pela pista norte (sentido interior) entre sexta-feira e sábado, na saída do feriado prolongado.

A operação especial da Renovias teria início na meia-noite de sexta-feira, dia 28, e chega ao fim à meia-noite de segunda-feira, dia 1º de maio. Os períodos de maior movimento nas rodovias, segundo a Renovias, seriam concentrados das 15h às 20h de horas de sexta-feira, dia 28, e será das 9h às 14h de sábado, dia 29. Para o retorno, há previsão de tráfego mais intenso na segunda-feira, dia 1º, das 14h às 20h.

O coordenador de tráfego da concessionária, Alexandre Bueno da Silva, ressalta que respeitar as leis de trânsito, dirigir com prudência e responsabilidade são fundamentais para garantir uma viagem tranquila.

“A fiscalização está cada vez mais intensa, com ampla utilização, pela Polícia Militar Rodoviária, das câmeras de monitoramento nas rodovias para identificar as infrações. Mas, mais graves que as penalidades administrativas são os riscos ao infringir as leis de trânsito. Vai sair de viagem? Use o cinto de segurança, não utilize o celular ao volante, mantenha distância segura do veículo à sua frente, respeite os limites de velocidade e, em caso de ingestão de bebida alcoólica, não dirija. Assim, com atitudes responsáveis, a sua viagem será segura e você chegará tranquilamente ao seu destino”, reforça Silva.

A Renovias ainda informa que o Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência. Além disso, condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.