Para Vitória, o incentivo da família foi fundamental

A Gazeta de Vargem Grande entrevistou Vitória Ribeiro Muinolo, de 18 anos, que é jovem aprendiz no Supermercado Estrela desde janeiro deste ano. A jovem é estudante na Escola Técnica Estadual (Etec) de Vargem Grande do Sul no curso de Recursos Humanos. No Estrela, ela é aprendiz da área de RH.

Vitória contou que a oportunidade surgiu pela escola, que divulgou a vaga aos alunos. Ela fez a entrevista pouco antes do Natal e após o Ano Novo já estava trabalhando.

O curso na Etec é durante a noite e Vitória trabalha no supermercado no período da tarde, durante quatro horas. Para conciliar os estudos e o trabalho, a aprendiz estuda durante a manhã.



Vitória contou a importância de estar no mercado de trabalho. “Acredito que começar desde cedo agrega muito na carreira profissional, pois cria uma forma de pensar completamente diferente. Além disso, eu gosto muito da parte de RH do curso e vivencio tudo aqui na prática, o que me ajuda muito. O que eu aprendo na escola, coloco em prática aqui no serviço e vice-versa”, disse.

A jovem, que agora consegue ajudar em casa com as despesas, relatou que sempre quis trabalhar, que gosta muito da área que está e também foi bem incentivada pela família, o que foi fundamental para a inserção de Vitória no mercado de trabalho.



Ela aconselhou os jovens que estão procurando o primeiro emprego. “Para entrar como jovem aprendiz e estágio, a primeira coisa é que a pessoa tem que estar estudando, seja no ensino médio ou em curso à parte. Então, estudem sempre, pois várias instituições oferecem cursos”, disse.

“Aconselho também que as pessoas acreditem que conseguem e nunca desanimem. Se você for em uma entrevista e não passar, continue com a cabeça para cima, não pode desanimar, leve esse não como um incentivo a mais para continuar. Focar em áreas do seu gosto ajuda, mas conhecer novas áreas é excelente também”, pontuou.