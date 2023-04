Supermercados Ideal reinaugura loja de Divinolândia

Um novíssimo prédio, especialmente construído para receber as novas instalações da loja do Supermercados Ideal de Divinolândia, medindo 1.000m2, situado na Rua Romeu Zaneti, 205, área central da cidade, foi o presente que a população divinolandense e região, ganhou na manhã desta quinta-feira, dia 27 de abril, com a reinauguração da nova loja do supermercado que atraiu um bom público entre clientes, amigos e fornecedores da empresa.

Presentes no ato da reinauguração, que teve as bençãos do padre Luís Antônio Penna, os sócios proprietários Mário Malaguti e sua esposa Sirlei; Acácio Malagutti e dona Lourdes; Adilson Malagutti e a esposa Jane e dona Carmen, representando o esposo Paulo Malagutti, bem como os filhos dos casais e demais convidados.

Antes da inauguração, o sócio Mário Malaguti fez uso da palavra, agradecendo as pessoas presentes, aos funcionários e parceiros, citou os investimentos feitos e fez uma menção especial ao proprietário do prédio, sr. César Henrique Sorce, que construiu a nova loja de acordo com as necessidades do Grupo Ideal, que entrou com todos os novos e modernos equipamentos para melhor atender a sua clientela.

Após, foi feito o corte simbólico da fita pelos sócios e pelo sr. César Sorce e as pessoas presentes foram convidadas a conhecer as novas instalações e verificar as ofertas do dia.

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o empresário Mário Malaguti disse que estava otimista com os investimentos realizados, apesar do momento difícil que vive a economia do país. Presente em Divinolândia há 12 anos, a nova loja do Supermercados Ideal contratou mais 16 novos funcionários, gerando cerca de 40 empregos no município.

“Sempre fomos muito bem recebidos em Divinolândia e estamos crescendo e oferecendo maior comodidade aos nossos clientes e amigos, que agora podem desfrutar de uma loja totalmente nova, moderna, com equipamentos atualizados e planejados para terem maior conforto quando realizam suas compras, com preços justos e competitivos”, afirmou Mário.

Empregando 370 funcionários, o Grupo Ideal possui seis lojas na região, com a matriz em Casa Branca, a de Divinolândia, uma em São Sebastião da Grama, outra em São José do Rio Pardo e em Vargem Grande do Sul está situado o Centro de Distribuição das empresas e também está sendo construída a nova loja do Grupo, em um terreno com cerca de 10.000m2 e construção com aproximadamente 5.000 metros quadrados, envolvendo um investimento de mais de R$ 10 milhões. A previsão é que o novo prédio em Vargem fique pronto em até 90 dias, se tudo correr bem.