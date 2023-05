Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Regina Célia Godoy Lúcio Otero, aos 74 anos de idade, no dia 21 de abril. Viúva de Romildo Otero Sordili; deixou os filhos Ana Maria e Márcio; o genro Márcio; a nora Juliana; os netos Matheus, Víctor, Marina, Laura e Anna Júlia; os irmãos Maria Aparecida, Cecília, Ana Paula e Cristina. Foi sepultada no dia 22 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Gonçalves Batista, aos 72 anos de idade, no dia 22 de abril. Deixou a esposa Madalena Donizete Garcia; os filhos Maria Elena, Elaine, Mário e Mariana; genros; noras e netos. Foi sepultado no dia 23 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ana Maria Miranda, aos 65 anos de idade, no dia 22 de abril. Ana era servidora estadual, tendo trabalhado muitos anos no Cocais, em Casa Branca; era filha do casal Hilda Pella Miranda e Zezinho Miranda, já falecidos. Deixou os filhos Marcela e João Francisco – o Kiko; o genro Carlos; a nora Thalia; os netos Matheus e Pedro – filho de Marcela que deverá nascer brevemente; os irmãos Lucinha e José Luís Miranda; a cunhada Renata e sobrinhos. Foi sepultada no dia 23 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Joana de Melo Graciano, aos 89 anos de idade, no dia 23 de abril. Viúva de João Graciano; deixou os filhos João Renato, Marli, Marlene, Irene e Marley; a nora Kelly; os genros José Ricardo, Luís Paulo e Edilson; netos; bisnetos e tataraneto. Foi sepultada no dia 23 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Orlando Rodrigues da Silva, aos 82 anos de idade, no dia 22 de abril. Era viúvo de Maria Aparecida Gonçalves; deixou os filhos Nélson, Agnaldo, Silvana e Deolindo; as noras Sandra e Eliana, genro; os netos Fernanda, Rafael, Luís Otávio e Ana Carolina; e os bisnetos Letícia, Arthur e Alice. Foi sepultado no dia 24 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Fabiano de Paula Longo, aos 45 anos de idade, no dia 23 de abril. Deixou os pais Celina Aparecida Pirola Longo e Vicente de Paula Longo; a esposa Cibele Picoli Longo; os filhos Manoela e Emanuel; o irmão Júlio; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 24 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Abrante Soares, aos 90 anos de idade, no dia 23 de abril. Viúvo de Geralda Alves Pereira; deixou filhos; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 24 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Josepha de Paula Peretti, aos 87 anos de idade, no dia 24 de abril. Deixou o marido Dionizio Peretti; os filhos Carlos Roberto, José Roberto e Rodrigo; as noras Maria Aparecida Gimenes e Maria Aparecida Ângelo; os netos Juliana, Rafaela, Marcelo, Patrícia, Thalita e Camila e os bisnetos Victor e Antônio. Foi sepultada no dia 24 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Eurides Jorge Anadão, aos 84 anos de idade, no dia 27 de abril. Deixou o marido Antônio Manoel Anadão; a filha Thaís Cristina, o genro Richard; a neta Alana; as irmãs Clarice, Benedita e Olanda; e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 27 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Heraldo Batista Costa Paulino, aos 59 anos de idade, no dia 27 de abril. Deixou os filhos Yara, Camila, Rafael e Cristina; genros; netos; e irmãos. Foi sepultado no dia 27 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Manoel Aparecido da Silva, aos 67 anos de idade, no dia 21 de abril. Deixou a esposa Marieta Virgulina de Moraes Silva; os filhos Tatiana, Silas, Luiz Paulo e Thaís. Foi sepultado no dia 21 de abril, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimentos em Divinolândia

Faleceu Silveli de Fátima Ribeiro, no dia 12 de abril. Foi sepultada no dia 13 de abril, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Bernadetti Conceição de Faria. Foi sepultada no dia 17 de abril, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Benedito Ciriaco Leite, no dia 17 de abril. Foi sepultado no dia 18 de abril, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Maria Aparecida da Silva e Souza. Foi sepultada no dia 18 de abril, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Miguel Castilho Raphagnato. Foi sepultado no dia 21 de abril, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Thereza Thezolin Malagutti. Foi sepultada no dia 25 de abril, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Benedito Donizete Ângelo, no dia 15 de abril. Foi sepultado no dia 15 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Paulo César Andreata, no dia 19 de abril. Foi sepultado no dia 19 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Alexandre João Boldrin, no dia 22 de abril. Foi sepultado no dia 23 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Ivone Ferreira Lopes, no dia 26 de abril. Foi sepultada no dia 26 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Bartolomeu Pereira dos Santos, no dia 22 de abril. Foi sepultado no dia 27 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu José Carlos Martins, aos 75 anos de idade, no dia 19 de abril. Deixou a esposa Silvana Belisário Martins; os filhos Sérgio, Eduardo, Márcio e Marcelo. Foi sepultado no dia 20 de abril, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Terezinha Domingas Andreasse, aos 89 anos de idade, no dia 21 de abril. Deixou os filhos Maria Aparecida e Marcela. Foi sepultada no dia 22 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Neuza Marques da Silva, aos 72 anos de idade, no dia 24 de abril. Deixou o marido Carlos Alberto Ferreira da Silva; os filhos Vivien, Lucas e Matheus. Foi sepultada no dia 25 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ilda Bressan Feliciano, aos 87 anos de idade, no dia 25 de abril. Deixou os filhos Neusa, Valdemar, Valcir, Silvia, Valdir, Valter e Benedito. Foi sepultada no dia 25 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Terezinha Balbino Buzatto, aos 90 anos de idade, no dia 26 de abril. Deixou os filhos Maria Ângela, José Roberto e Márcio Fernando. Foi sepultada no dia 27 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Dr. Luiz Roberto Ramada Spadafora, aos 82 anos de idade. Deixou a esposa Vera Lúcia; as filhas Flávia e Cláudia; netas e bisnetas. Foi sepultado no dia 28 de abril, no Cemitério Municipal de Cravinhos.

