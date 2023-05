Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Jorge de Oliveira Veiga

(Jorge Veiga)

Nascimento: 14/04/1910 – Rio de Janeiro (RJ)

Morte: 29/06/1979 – Rio de Janeiro (RJ)

Nasceu no Engenho de dentro, infância de pobreza, trabalhou desde pequeno como engraxate, vendedor de frutas e doces. Quando adulto passou a trabalhar como pintor de paredes. Costumava cantar durante o serviço, um dia o proprietário da casa comercial, onde trabalhou, gostou do que ouviu e graças a indicação desse homem conseguiu se apresentar como calouro em um programa da Rádio Educadora do Brasil (PRB-7).

Jorge Veiga “O Caricaturista do Samba”, o cantor se tornou famoso por interpretar com voz fanhosa e sorriso fácil, especializou-se em sambas malandros e anedóticos. Além dos sambas de breque, que o tornaram a perfeita tradução do malandro carioca metido a grã-fino na década de 1950.

Jorge sempre se apresentava na rádio ou na tv, trajando um elegante smoking e abria suas apresentações na Rádio Nacional com os seguintes dizeres: “Alô, alô, aviadores que cruzam os céus do Brasil, aqui fala Jorge Veiga pela Rádio Nacional, queiram dar seus prefixos para a guia de nossas aeronaves”.

Com bom humor característico e voz marcante, ele eternizou sucessos como: “Café Soçaite”, “Eu quero é Rosetar”, “Orora Analfabeta”, e “Bigorrilho”.

Aonde estiver obrigado pelo que fizeste pela música brasileira!

Salve Jorge Veiga!

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho

