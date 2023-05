Inscrição do curso de bolo de pote será na próxima semana

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, através do Departamento de de Ação Social, abrirá as inscrições para o curso gratuito de geração de renda no Cozinhalimento. As inscrições para o curso de produção de bolos de pote, serão na terça-feira, dia 2, e na quarta-feira, dia 3 de maio.

O curso acontecerá nos dias 11 e 12 de maio, das 18h às 21h, e conta com 12 vagas. O local de inscrição é no Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias Sueli Gambaroto Mortais, à Rua 1º de Maio, nº 359, no Centro.

Para se inscrever na oficina, é necessário ter no mínimo 17 anos e os menores de idade devem estar acompanhados pelo responsável. Para realizar a inscrição do curso, é preciso levar o xerox do RG, CPF e comprovante de residência. As inscrições estão sujeitas a triagem social.

Segundo o informado pela Prefeitura Municipal, o certificado do curso será entregue aos participantes apenas com o cumprimento da carga horária integral do curso e após análise de aproveitamento do monitor.