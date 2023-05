Itobi poderá ter teatro

O prefeito de Itobi, Joaquim Cândido Filho, o Maranata (MDB), informou em suas redes sociais que há a possibilidade de construção de um grande teatro na cidade.

Ele comentou que, segundo o informado pelo humorista Matheus Ceará, a contrapartida seria de três mil metros de terra. De acordo com Maranata, com a aprovação da Câmara Municipal de Itobi, a área poderia ser doada pela Prefeitura Municipal.

Uma reunião sobre o tema já deve ter sido realizada na última semana junto com Matheus Ceará e aliados de Carlos Alberto de Nóbrega, o apresentador da Praça é Nossa.

Maranata informou que foi sugerido o nome do pai de Carlos Alberto, Manoel de Nóbrega, para nomear o teatro. “Esse teatro será para muitas atividades esportivas e de outras áreas. Fiquei feliz e estou aguardando a chegada da primeira proposta. Queremos tirar do papel esse projeto, para que meu sonho se torne realidade”, disse.