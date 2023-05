Jabuticaba Rodeo Festival já tem atrações definidas

A tradicional festa de Casa Branca, Jabuticaba Rodeo Festival, já tem data e atrações definidas. O evento acontece de 7 a 10 de junho, com entrada franca para a pista todos os dias.

No dia 7 de junho, uma quarta-feira, quem se apresenta é Léo & Raphael. Na quinta-feira, dia 8, a dupla Day e Lara promete animar o público. No dia 9, sexta-feira, Pedro Paulo & Alex sobem ao palco. No dia 10, um sábado, Loubet se apresenta e fecha o evento com chave de ouro.

Na festa, haverá rodeio em touros, laranjas mecânicas e prova dos três tambores. A venda de camarote e área vip será liberada em breve.