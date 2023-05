Bushido classificou mais quatro judocas para a final do Paulista

Os judocas da equipe Bushido de Judô do sensei Daniel Garcia, participaram do Campeonato Paulista fase Inter Regional sub 18 e sub 21, da Divisão Especial na cidade de Hortolândia, no sábado, dia 22.

A participação dos judocas contou com 100% de aproveitamento na classificação para a final do Campeonato Paulista de Judô 2023. Os judocas conquistaram duas medalhas de ouro e duas medalhas de bronze.

Os campeões foram Maria Eduarda Fermoselli Adão na sub 21 leve e Diego Colan Pinheiro Santos Filho no sub 18 médio. Conquistaram a terceira colocação Victória Fermoselli Leandrini na sub 21 meio pesado e Gustavo Slootemaker Tabet no sub 18 pesado. Com esse feito, a Bushido soma seis atletas classificados para as finais do Campeonato Paulista de Judô 2023.

Os judocas do sub 18 da divisão especial farão a final no próximo sábado, dia 6, em São Carlos. Já as meninas do sub 21 disputarão a final em São Bernardo do Campo no dia 24 de junho. As atletas Duda Taú e Beatriz Menossi, que já estão classificadas no sub 18 aspirante, disputarão a final no dia 8 de outubro, em São Carlos.

O sensei Daniel parabenizou aos judocas classificados e pontuou que agora irão treinar muito para as finais do campeonato. Ele agradeceu a todos da diretoria Bushido em nome da presidente Val Lima Taú, aos pais e mães da Associação e Projeto Social Bushido que estão torcendo e ajudando no que for preciso, aos senseis Gabriel Casagrande e Rafael Casagrande que trabalharam como árbitros e ao Gustavo Trasse que estava presente incentivando a equipe. Ele também agradeceu aos parceiros Lukinha Aliende, Aline Guerrero, ao diretor de esportes Luís Carlos Garcia e ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) pelo apoio.

Na foto, os medalhistas, o sensei Daniel e os senseis Gabriel Casagrande e Rafael Casagrande que foram árbitros