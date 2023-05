Evento de Mini-handebol reuniu mais de 100 crianças

O Departamento de Esportes e Lazer realizou o Festival Tiradentes de Mini-Handebol no dia 20. O evento aconteceu no CEE Nicola Ranzani no Jardim Santa Marta e contou com atletas de Handebol do Projeto Atletas Nota 10 da Prefeitura de Vargem Grande do Sul.

No evento, participaram cerca de 115 crianças, que foram divididas em quatro categorias e se enfrentaram ao longo da tarde. Participaram da abertura do Festival o diretor de Esportes e Lazer, Luís Carlos Garcia, a equipe diretiva e professores da EMEB Antônio Coury, além dos familiares. Ao final do evento todos foram premiados pela participação no primeiro Festival realizado em 2023. Segundo o informado, o evento deve ter mais quatro edições durante o ano.

Para o professor Juliano, responsável pela organização, o evento contou com um grande número de participantes que já treinam o Mini-Handebol na cidade. Ele ressaltou que a modalidade desenvolve noções básicas e fundamentos do esporte e facilita a transição futura para a modalidade Handebol.

“O Mini-Handebol é praticado por crianças entre 6 e 10 anos e não possui condição competitiva, sendo realizado apenas festivais, sem a contagem de gols de forma bem lúdica. A partir dos 11 anos iniciamos com o Handebol onde as regras passam a ser oficiais e entram em caráter de competição”, disse.

O Projeto Atletas Nota 10, iniciado em 2022, é uma parceria entre Departamento de Educação e Departamento de Esportes e Lazer que visa estimular a prática de atividades esportivas em conjunto ao desenvolvimento escolar, que conta com quase 400 alunos nas modalidades Basquete, Ginástica Artística e Handebol.

Os interessados em praticar Mini-Handebol e Handebol devem procurar o Departamento de Esportes e Lazer, pelo telefone 3641-2325 para mais informações. As aulas acontecem no CEE José Cortez, CEE Nicola Ranzani e no Poliesportivo Ricardo do Patrocínio Rodrigues.