Inscrições para Vestibulinho da Etec terminam no dia 8

As inscrições para o Vestibulinho do 2º Semestre de 2023 dos cursos gratuitos da Escola Técnica Estadual (Etec), do Centro Paula Souza, seguem até o dia 8, às 15h. Os alunos devem se inscrever pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.

Em Vargem, as vagas são para os cursos técnico em informática, técnico em nutrição e dietética e técnico em recursos humanos. O exame está previsto para acontecer em 4 de junho, às 13h30.

Para todos os cursos, estão sendo ofertadas vagas presenciais no período noturno, com duração de três semestres.