Vargem disputará os Jogos da Melhor Idade 2023

A abertura dos Jogos da Melhor Idade (JOMI) acontece neste sábado, dia 29, em Itapira, e Vargem Grande do Sul estará participando com sua comitiva de atletas e torcida organizada. As disputas acontecem até quinta-feira, dia 4. A cidade participará disputando nas categorias atletismo, tênis de mesa, dominó, buraco e truco.

Aproximadamente 2 mil atletas de cerca de 60 municípios da região estarão participando do evento, promovido pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, que este ano acontece em Itapira.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Eva Vilma da Silva Rodrigues, a vice-presidente Maria Aparecida Teijada de Moraes e as educadoras físicas do CCI Haydeé e Antônio Longuini Neto, Fabiana da Silva Fiorete e Marina Buffo Molina, organizaram a participação no evento dos integrantes.