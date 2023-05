Gente e Fatos

Lucas

O médico oftalmologista Lucas Perez Vicente celebra a passagem do seu aniversário neste domingo, dia 30, recebendo os parabéns dos pais Maria Cecília e Luiz Sérgio, dos irmãos Breno e Vitor, dos filhos Pedro e João, da namorada Natália, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Vanessa

A guarda civil municipal e personal trainer Vanessa Braz celebra a passagem do seu aniversário neste feriado, dia 1º, recebendo o carinho dos filhos John e Antony, do namorado Rogério, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Taís

A advogada Taís Baptista Garcia faz aniversário na quarta-feira, dia 3, quando recebe os cumprimentos do marido Felipe, dos pais, irmão e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Jéssica

A advogada Jéssica Mello brinda a mudança de idade na quarta-feira, dia 3, quando recebe os parabéns dos pais, de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Waldirlene

A professora aposentada Waldirlene Cipolla Fasanella brinda a mudança de idade na quinta-feira, dia 4. As felicitações ficam por conta das filhas Cláudia e Cristiane, dos netos Felipe, Giullia, Giovanni e Clara, do genro Fernando, demais familiares e inúmeros amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Fátima

Na sexta-feira, dia 5, Fátima Eunice de Paiva Ligabue, diretora do jornal Gazeta de Vargem Grande, celebra seu aniversário e recebe os cumprimentos do marido Tadeu, das filhas Lígia, Helena, Sara e Fernanda, dos genros Rafael e Eduardo, da nora Isa e especialmente, dos netos Francisco, Pedro e João. Foto: Arquivo Pessoal

Marco Aurélio

O professor e sensei de judô Marco Aurélio Lodi Gomes comemora seu aniversário neste feriado de 1º de Maio, recebendo as felicitações da mãe, dos familiares, amigos e alunos. Foto: Arquivo Pessoal

Débora

A professora Débora Azevedo Fernandes aniversaria na terça-feira, dia 2, recebendo os parabéns dos pais Maria e Eulário, dos filhos Antônio, Richard, Caroline, Gabriele e Gabriel, dos netos Emily, Matheus e Sophia, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Aniversário de casamento de Eunice e Wilson

Eunice e Wilson Gamba brindam 48 anos de união matrimonial na quarta-feira, dia 3, quando recebem os cumprimentos de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Batizado de Maria Luiza Garcia

Maria Carla e Wilian batizaram a filha Maria Luiza Garcia em cerimônia celebrada pelo padre André na Igreja Matriz de Santa Luzia no último domingo, dia 23. Maria Luiza teve como padrinhos Tainá, Cláudio e Leandro. A cerimônia contou com a presença dos avós Valéria, Benedita e Carlos e, após o batismo, a família se reuniu para um almoço no restaurante Picanha na Brasa. Foto: Galbiere Foto & Vídeo

Enlace de Isabela dos Santos Malagutti Martins e Fábio Xavier Martins

Um acontecimento marcante reuniu as famílias Malagutti e Martins no sábado do dia 22 de abril, quando se uniram em matrimônio a advogada Isabela dos Santos Malagutti, que passou a se chamar Isabela Malagutti Martins e o engenheiro civil Fábio Xavier Martins.

A cerimônia religiosa aconteceu na Igreja Matriz de Sant´Ana e foi celebrada pelo padre José Carlos Melchiori, com a recepção aos convidados sendo realizada nos salões da Sociedade Beneficente Brasileira-SBB, sendo o cerimonial conduzido por Michele Elídio, a decoração por conta de Regina e Carmen, as iguarias servidas pelo Buffet Muradi e a animação da festa ficou por conta da Banda André & Thiago e DJ Markin Coracini.

Fábio é filho de Maria Regina Lopes Xavier Martins e Luís Carlos Martins e Isabela é filha de Elisabete Aparecida dos Santos Malagutti e Antônio Francisco Malagutti. Para a lua de mel, o casal escolheu o mar e o sol da Bahia. Fotos: falcão foto & arte

Wanessa

Wanessa Martim, secretária da Associação Setembro, celebra seu aniversário neste sábado, dia 29, ladeada pelo carinho do marido Jeferson e do filho Victor Hugo. Foto: Arquivo Pessoal

Júlia

Em São Paulo onde reside, Júlia Gamba Baia estreia a nova idade na quarta-feira, dia 3, quando recebe os parabéns dos pais Cecília e Ulisses, da irmã Helena e do tio Cristiano. De Vargem, seguem as felicitações dos avós Eunice e Wilson, Fernanda e dr. Raul, dos tios e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Cristiano

Em São Paulo, o médico infectologista Cristiano Melo Gamba aniversaria neste domingo, dia 30, recebendo os cumprimentos dos pais Eunice e Wilson, da irmã Cecília, do cunhado Ulysses, das sobrinhas Júlia e Helena, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Neila

A empresária Neila Alessandra Sandrini celebra a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 3, quando recebe os cumprimentos do filho Renan, do namorado João Sérgio, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Luís Antônio

O embalador Luís Antônio Frederico celebra seu aniversário na quarta-feira, dia 3, quando recebe os parabéns dos amigos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Dayse

Dayse Rodrigues troca de idade nesta segunda-feira, dia 1º, recebendo as felicitações do marido Sérgio Henrique, da filha Lívia e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Daniela

Daniela Leandro Reis, proprietária do Bar do Cassiano, celebra a passagem do seu aniversário na próxima terça-feira, dia 2. Os parabéns ficam por conta de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Tereza

A princesinha Tereza Maria dos Santos Ribeiro sopra sua 4ª velinha na terça-feira, dia 2, recebendo o abraço dos pais Mariana e Diego e do irmão Henrique. Foto: Arquivo Pessoal

Fatima e Max

Comemoração em dose dupla na família, a policial aposentada Maria de Fatima Barion Hannesch e seu marido, o funcionário público Max Wolff Hannesch completam mais um ano de vida neste domingo, dia 30. Os cumprimentos ficam por conta de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Menina ou Menino?

Os papais Marina e Leandro Valverde ansiosos pela revelação do sexo de seu bebê, reuniram familiares e amigos na chácara Avelino no último sábado, dia 22, para um chá revelação. Na ocasião, a vida do casal ficou mais azul com a breve chegada de Antony para o mês de agosto. Também ficaram felizes com a revelação, os irmãos Ana Clara e Kauan, os avós paternos Sílvia Delfino e Eraldo Valverde, os maternos Maria Pereira e Fernando Cândido e demais familiares. Foto: Galbiere foto & vídeo

Oséias Fontes Lopes

O empresário Oséias Fontes Lopes aniversariou na segunda-feira, dia 24, quando recebeu os cumprimentos da esposa Gizele e dos filhos Larissa e Raul. Foto: Arquivo Pessoal

Solange

A arquiteta e urbanista Solange Andrade Sbardellini Aliende troca de idade nesta segunda-feira, dia 1º, recebendo o carinho do marido Marcelo, das filhas Elisa e Mariana, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Luiz Paulo

O advogado Luiz Paulo Cortez celebra a chegada dos seus 44 anos na quinta-feira, dia 4, quando recebe as felicitações dos pais Antônio Celso e Ana Maria, das irmãs Anna Carolina e Maria Eugênia, dos cunhados Fábio e Cristopher, dos sobrinhos Chloe, João, Eduardo e Nicolas. Foto: Arquivo Pessoal

Gisele

Gisele Ribeiro da Silva aniversariou na sexta-feira, dia 28, quando recebeu os cumprimentos do marido Marcos Ernesto, do filho Enzo Gabriel, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Sílvia

Nesta segunda-feira, dia 1º, Sílvia Elena Lopes Gabrício brinda a mudança de idade ladeada pelo carinho do marido Antônio Fernando, dos filhos Fernando e Fabrício, da nora Paula, do neto Arthur e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Neusa

Neusa M. Bertoleti completou 60 anos de vida no dia 20 de abril, quando recebeu o carinho do marido, o vereador Bertoleti, dos filhos Bianca e Renan, do genro Antônio, da nora Tatiene e das netas Luiza, Alice e Victória e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Verônica

Verônica Argento Galbier, funcionária pública da Etec de Vargem, brinda a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 3, quando recebe os cumprimentos do marido Fernando, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal