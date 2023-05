Estudando e trabalhando

Nesta segunda-feira, dia 1º de Maio, comemora-se o Dia do Trabalho e o jornal preparou uma matéria sobre o primeiro emprego, entrevistando pessoas que participam do programa Jovem Aprendiz ou que são menores, estudam e podem trabalhar como estagiários.

Também fez uma enquete através das suas redes sociais sobre qual a opinião dos internautas quanto aos jovens trabalharem. O jornal questionou se menores de idade devem trabalhar e estudar ou apenas estudar e, por unanimidade, as pessoas que participaram opinaram que os jovens devem trabalhar e estudar.

Num país com uma grande população pobre como o Brasil, o trabalho do menor para ajudar no sustento da família ainda é imperativo, embora a lei não permita que o menor trabalhe, substituindo a mão de obra do adulto.

Estudar é prioritário e o Brasil paga um enorme preço por no passado não muito distante, não ter tido uma lei que obrigasse que todo brasileiro menor tivesse direito aos estudos. Enquanto países como Estados Unidos, Japão e tantos outros da Europa investiam em seus jovens, educando-os e os profissionalizando, o jovem brasileiro era obrigado a trabalhar de sol a sol sem poder estudar, com raras exceções das famílias abastadas onde os filhos frequentavam as universidades e podiam desenvolver carreiras.

Quantas mentes brilhantes, quantos talentos o Brasil desperdiçou no passado e ainda o faz, por não dar condições de seus jovens estudarem, frequentarem uma boa escola, uma universidade ou uma escola técnica, perpetuando a pobreza e aguçando as diferenças sociais que fazem do Brasil um dos países mais injustos se formos levar em conta as suas riquezas materiais.

O trabalho educa e contribui para a formação do caráter dos jovens, mas o Estado tem de dar todas as condições para que as crianças e jovens possam frequentar uma escola ou uma faculdade e dela tirar o melhor proveito, contribuindo para a riqueza do país.

Saber dosar o trabalho e o estudo, é a grande arte que os responsáveis pela educação do País precisam ter e também os pais. Que os jovens possam trabalhar, que as empresas possam contratá-los dentro das normas legais, mas que a educação esteja sempre em primeiro lugar na formação das futuras gerações de brasileiros.