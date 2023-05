Lotes à venda

A Prefeitura Municipal colocou seis lotes de terrenos à venda através de concorrência de maior oferta. Os interessados em adquirir os lotes devem entregar as propostas até o dia 9 de maio, às 9h, para a Comissão Especial de Licitações, na Prefeitura, no Departamento de Licitações e Compras situado à Praça Washington Luiz, nº 643, no Centro. O edital completo e todos os elementos que o integram poderão ser obtidos através do site da prefeitura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3641-9029 ou pelo e-mail grupo.licitacoes@vgsul.sp.gov.br.

Greve

A professora da rede municipal de ensino Lucila Ruiz Garcia, professora do ensino fundamental I das escolas Antônio Coury e Henrique de Brito, publicou em suas redes sociais na tarde da última sexta-feira, dia 28, que os professores e educadores das escolas e creches da Rede Municipal de Ensino de Vargem Grande do Sul estarão em greve a partir da próxima terça-feira, dia 2. Embora ainda não houvesse divulgado o motivo da greve até o fechamento desta edição, o jornal acredita que a greve seja a fim de protestar contra o Poder Executivo pelo não pagamento do piso do magistério, previsto em lei.

Nova avenida

As obras na nova avenida seguem a todo vapor. Na última semana, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) publicou em suas redes sociais que mudas foram plantadas no entorno da avenida e também avanços na iluminação. Ao todo, conforme informou, serão plantadas 300 mudas de árvores Jacarandá Mimoso e Pau Ferro. Durante a semana, as 200 mudas que já haviam chego foram plantadas.

Iluminação

O prefeito ainda informou que a equipe do Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR), em colaboração com o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, colocaram os braços de luz, lâmpadas LED e cabeamento de energia elétrica na nova avenida. Os trabalhos de ligação da rede elétrica com a colocação da fase primária e transformador seguiram ao longo da semana. Segundo o informado pelo prefeito, em breve a Elektro fará a conexão da rede para acionamento das novas lâmpadas de LED.

Encontro de carros antigos

O 2º Encontro de Carros Antigos de Vargem Grande do Sul será nos dias 17 e 18 de junho, das 10h às 17h. Durante o evento, que acontecerá na Represa Eduíno Sbardellini, haverá Feira Gastronômica, feira de artesanato e também show de rock. No dia 17, sábado, às 15h, a Banda Old Roots se apresenta. No dia 18, domingo, Davi Urbano subirá ao palco às 10h. Às 15h, haverá show da banda Alice Não Mora Mais Aqui. De acordo com a prefeitura, haverá arrecadação de 1kg de alimento não perecível ou ração.

Barros Munhoz

O deputado Barros Munhoz (PSDB) foi eleito, na manhã de terça-feira, dia 25, presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, para os trabalhos do primeiro biênio (2023-2025) da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na última eleição, o deputado Barros Munhoz conquistou muitos votos em Vargem.