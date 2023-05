Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Claudinei Ramos, aos 54 anos de idade, no dia 29 de abril. Deixa a mãe Iracema Ramos, a esposa Luciana Mazzarini; os filhos Wendel, Lisley e Katheleen; a nora Eliamara; o genro Júnior; a neta Sarah; os irmãos Claudenice, Claudiano, Claudirene e Claudine e sobrinhos. Foi sepultado no dia 1º de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Alex Justino Fernandes, nesta segunda-feira, dia 1º, aos 65 anos de idade. Alex era exímio cozinheiro, sendo muito requisitado. Era filho de Lourdes Américo Fernandes e do saudoso comerciante e vereador José Fernandes Toledo. Alex deixou os filhos Allan e Tiago; o genro Paulo; os netos Pedro e Joaquim; os irmãos Tarciso, Isabel e Cristiane e sobrinhos. Foi sepultado no dia 2 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Argemiro Manoel, aos 82 anos de idade, no dia 1º de maio. Deixa a esposa Izabel Cristina de Paula; os filhos Fábio e Adriana; os enteados Eliana, Elaine, Elizangela e Luiz Antônio; genros; nora; netos; bisnetos; a irmã Maria Helena e sobrinhos. Foi sepultado no dia 1º de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o contabilista Luiz Ricardo Navarro, o conhecido Izo, aos 89 anos de idade, nesta segunda-feira, dia 1º de Maio. Izo era muito conhecido, tendo ficado aproximadamente 30 anos à frente da agência dos Correios em Vargem Grande do Sul. Deixa a esposa Cleide Aparecida Ferrari Navarro; a filha Cinthia; os netos Isabella e Guilherme; os irmãos Humberto Paulo Navarro e Fernando Salles Navarro e sobrinhos. Foi sepultado no dia 2 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Clarice Feltran Teixeira, aos 85 anos de idade, no dia 3 de maio. Deixa os filhos Fernando, Marilda, Maria, João, Alcindo, Juraci e Rubens; noras, genros; netos; bisnetos; tataranetos; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 3 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ana Maria Gonçalves, aos 78 anos de idade, no dia 1º de maio. Era viúva de Romildo Xavier de Paiva; deixa filhos; netos; bisnetos; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 1º de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Henriete Aparecida Rodrigues, aos 56 anos de idade, no dia 1º de maio. Deixa a mãe Aparecida Morales Rodrigues; os irmãos Antônio, Egnaldo, Donizete, Limerci, Alexandre, José Luís, Janete, Eliana e sobrinhos. Foi sepultada no dia 1º de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rosimeire Eduardo do Nascimento, aos 39 anos de idade, no dia 1º de maio. Deixa a mãe Marli Aparecida de Oliveira Eduardo; o marido Laércio Clineida do Nascimento; os filhos Jaiane e Arthur; os irmãos Rose, Vanderléia, Sara, Dulcinéia, Edgar e Edmar e sobrinhos. Foi sepultada no dia 2 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cleminda de Souza Rotha, aos 81 anos de idade, no dia 4 de maio. Viúva de José Rotha Duzzi, deixou os filhos Luciana, Lucimar, Lucília e Lucílio; os genros Wesley e Luís; a nora Ingrid; os netos Isabela, Felipe, Vítor e Breno; os irmãos Leonilda e Arquimedes e sobrinhos. Foi sepultada no dia 4 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Denis João de Almeida, aos 33 anos de idade, no dia 5 de maio. Deixa a avó Joana Batista de Almeida; a mãe Vera Lúcia Joana de Almeida; a esposa Talita Cristina de Almeida; os filhos Brayan e Isabella; os irmãos Cleuber, Silvio e Wesley; e sobrinhos. Seu sepultamento deverá ser realizado neste sábado, dia 6, às 15h00, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Maria Aparecida Mendonça Passarelli, aos 68 anos de idade, no dia 28 de abril. Deixa o marido Sebastião Passarelli; os filhos Marco e Ana; genros; noras e netos. Foi sepultada no dia 29 de abril, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Nilfa Batista Alcassa, no dia 29 de abril. Deixa os filhos Wilton, Alex, Welington e Francisco; noras e netos. Foi sepultada no dia 29 de abril, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria de Lourdes Nogueira Souza, aos 66 anos de idade. Deixa o marido Celino Balbino de Souza; os filhos Fábio, Irineu, Mariana e Núria; os irmãos Gentil, João, Rosa e José; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 2 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Bertolino Nepomuceno, aos 88 anos de idade, no dia 2 de maio. Deixa a esposa Geni Fabris Galego; as filhas Elizabete e Marisa; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 2 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sérgio Luiz Saran, aos 88 anos de idade, no dia 3 de maio. Deixa os irmãos Vera Lúcia e Eloisa Elena. Foi sepultado no dia 4 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Denir Aparecida Nascimento Paiuca, aos 80 anos de idade. Deixa o marido Hélio Paiuca; os netos Renan e Ramon; os irmãos Mário, Nilza, Vilma e Cleusa. Foi sepultada no dia 4 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

