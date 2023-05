Novo estacionamento rotativo teve início em São João

De acordo com a Prefeitura de Vargem, não há estudo no momento sobre a implantação de estacionamentos rotativos na cidade

A Estapar (ALPK3), uma administradora de estacionamentos rotativos, assumiu na terça-feira, dia 2, toda a operação do estacionamento rotativo de São João da Boa Vista. A Gazeta questionou a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul para saber se há algum estudo para retomar a implementação de estacionamento rotativo na cidade, como está a questão e se algum projeto está em andamento.

Conforme o informado, porém, não há estudo no momento referente à implantação de estacionamento rotativo no município. O sistema de estacionamento rotativo nas ruas do Centro em Vargem Grande do Sul, a Zona Azul, deixou de ser cobrado em abril de 2018.

Em São João

Com um total de 1.487 vagas, a instalação da Zona Azul Digital estimula e democratiza o uso eficiente do espaço público, já que permite que vários carros possam se alternar ao longo do dia e ocupar uma mesma vaga. Esse movimento facilita as atividades de comércio, prestadores de serviços e escritórios em geral, trazendo mais comodidade aos motoristas que circulam pela cidade.

A prefeita Teresinha comentou sobre o serviço. “É um serviço necessário para que haja um revezamento no uso das vagas, o que tem sido pedido pelos comerciantes do centro da cidade há vários meses. Neste período em que a Zona Azul deixou de operar, ficou muito clara a importância do serviço”, destacou.

A novidade do serviço é a implementação da plataforma da Estapar, o aplicativo Zul+ para pagamento da Zona Azul Digital. Já em operação em outras cidades do interior paulista e mineiro que possuem seus estacionamentos rotativos administrados pela Estapar, o app aceita pagamento e ativação com novas opções como Pix, cartões de débito e crédito e boleto. O usuário também conta agora com outras funcionalidades no app, como ter na tela do celular o documento do veículo e fazer o parcelamento do IPVA, por exemplo.

A concessionária também operará 24 terminais de autoatendimento, os parquímetros, que aceitarão diferentes meios de pagamentos, como Pix, moedas, cartão de débito, cartão de crédito e TAG eletrônica. Além disso, os usuários não precisam voltar ao carro para deixar o tíquete exposto no vidro, uma vez que o sistema é digital e online.

Sistema Rotativo

Assim, os usuários terão acesso a vagas de estacionamento rotativo pago por até duas horas (Zona Azul) ou por até 4 horas (Zona Verde). Já as vagas para motocicletas serão gratuitas dentro das áreas demarcadas para esse tipo de veículo. Também serão disponibilizadas vagas de estacionamento de curta duração (Zonas Brancas) em vias próximas a hospitais, prontos-socorros, farmácias, correios e demais áreas sinalizadas para estacionamento gratuito, com uso obrigatório do “pisca alerta” ativado durante o prazo máximo de 15 minutos.

“Ao administrar a rotatividade de vagas, o sistema permite que vários veículos possam ocupar uma mesma vaga ao longo do dia, além de diversas novas funcionalidades ao cidadão. Isso permite que o espaço público esteja disponível a todos, além de impactar de forma positiva na gestão da mobilidade urbana da cidade e na experiência do motorista”, explicou Beto Costa, Diretor On Street da Estapar.

O custo da tarifa é definido por tempo de uso do estacionamento rotativo em São João da Boa Vista. A tarifa Zona Azul é para até 2 horas na mesma vaga, com taxas que variam de R$ 0,75 por até 15 minutos (somente via app) a R$ 2,65 por até 120 minutos. Na Zona Verde, para até 4 horas na vaga, o valor varia de R$ 3,15 para 180 minutos e R$ 3,75 para 240 minutos.

O horário de funcionamento do estacionamento rotativo será de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Em Vargem

A Gazeta de Vargem Grande questionou a Prefeitura Municipal para saber se há algum estudo para retomar a implementação de estacionamento rotativo em na cidade, como está a questão e se algum projeto voltado para este tema em andamento. Conforme o informado, porém, não há estudo no momento referente à implantação de estacionamento rotativo em Vargem.

O sistema de estacionamento rotativo nas ruas do Centro em Vargem Grande do Sul, a Zona Azul, deixou de ser cobrado em abril de 2018.