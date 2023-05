Sorteio de ação entre amigos da Associação Lucas Tapi será sábado

A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer Lucas Tapi está realizando uma ação entre amigos para arrecadar verba para custeio da entidade. A ação entre amigos está sorteando um fusca azul e quatro prêmios em dinheiro. O sorteio acontecerá no próximo sábado, dia 13, pela Loteria Federal.

O primeiro prêmio é o fusca azul que foi doado pela dupla sertaneja Bimbo e Jonas, o segundo prêmio é R$ 1.000 e o terceiro, o quarto e o quinto prêmio é R$ 500,00.

Os bilhetes estão sendo vendidos a R$ 10,00 cada, nos pontos de venda, sendo a Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, e a Rua Coronel Mariano Parreira, nº 578, no Centro.

Os interessados também podem comprar números em São José do Rio Pardo, na Rua Agenor Taddei, nº 48, no bairro Bela Vista.