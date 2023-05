Tradicional Festa do Perobá foi no último domingo

No último domingo, dia 7, aconteceu a 36ª Cavalgada e Festa do Perobá. A tradicional festa teve entrada franca.

A cavalgada saiu por volta dás 9h no Monumento de Nossa Senhora Aparecida, no caminho da Via Crucis.

Na festa, houve venda de porções, pastéis, espeto de churrasco, frango a passarinho, mandioca frita, macarrão e serviço completo de bar. O evento contou com a locução de Biscoito e show ao vivo com Márcio Rossi.