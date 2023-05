Tríduo em louvor a Nossa Senhora de Fátima começa na quarta

A Comunidade São Benedito, da Paróquia de Sant’Ana, realiza a partir de quarta-feira, dia 10, o tríduo em louvor a Nossa Senhora de Fátima. As celebrações serão no Centro Pastoral São Benedito, à Rua Prudente de Moraes, no Centro, até sábado, dia 13.

A abertura do tríduo será celebrada pelo padre Hélio Marcos Riciati, da Paróquia Sant’Ana, às 19h30. Na quinta-feira, dia 11, a celebração será realizada pelo padre André Luiz Fernandes Nunes, na Paróquia Santa Luzia e São João Paulo II, às 19h30.

O terceiro dia, na sexta-feira, dia 12, contará com a celebração do padre Carlos Eduardo Dobies, da Paróquia de Sant’Ana.

No sábado, dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima, haverá procissão às 18h40, saindo do São Benedito à Igreja Matriz de Sant’Ana, com missa festiva celebrada pelo padre Carlos Eduardo Dóbies, da Paróquia de Sant’Ana.

A comunidade pede aos devotos que comparecerem, caso desejem, que levem um quilo de alimento não perecível.