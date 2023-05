Empresa Sâmor Promoções Artísticas realizará a Eapic

A empresa Sâmor Promoções Artísticas será a responsável pela realização da 48ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São João da Boa Vista, a Eapic. O evento será realizado entre os dias 7 e 16 de julho no Recinto de Exposições ‘José Ruy de Lima Azevedo’.

A empresa vencedora, Sâmor Promoções Artísticas, é responsável pela realização da Expo Guaçu, tradicional festividade de Mogi Guaçu. Este ano, o evento aconteceu em abril e teve Gustavo Mioto e Ana Castela na grade de shows.

A 48ª Eapic contará com a Comissão Organizadora presidida por José Fernando Bruno e tem a participação de representantes da administração municipal como Hediene Zara, Thamires Cristina Montiel Maciel, Charles Attias Junior, Jean Guilherme Azarias, Dirceu Fernandes Batista e Erika Patrícia Pomeranzi de Morais, além de Vera Lucia Machado Vicente, presidente do Sindicato Rural de São João da Boa Vista.

A Comissão Especial de Fomento à Exposição de Animais e as Modalidades de Arena que acontecerá dentro da Eapic também já foi constituída. Em breve, as atrações da Eapic 2023 devem ser divulgadas.