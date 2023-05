Gente e Fatos

Flávio

Neste domingo, dia 7, o empresário Flávio Canal festeja a mudança de idade. A frente dos parabéns estão a esposa Cláudia, os filhos Vitor, que aniversariou no dia 2, Marina e Isabela e os genros Danilo e Mateus. Foto: Arquivo Pessoal

Lin

O advogado Antônio Carlos do Patrocínio Rodrigues, decano da Advocacia Paulista, celebra a passagem do seu aniversário nesta segunda-feira, dia 8, recebendo os cumprimentos da esposa Nathalia, dos filhos Márcio, Andréa e Paula, dos netos Victor, Malu e Jade e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Marluci e Carlos

Curtindo há dois meses o nascimento da primogênita Beatriz, o professor Carlos Xavier e a fisioterapeuta Marluci Gomes Xavier celebraram 10 anos de união matrimonial, na quinta-feira, dia 4. Neste domingo, dia 7, data em que a princesinha completa dois meses de idade, Carlos também celebra seu aniversário e na terça-feira, dia 9, é a vez de Marluci brindar a chegada da nova idade. Os cumprimentos ficam por conta dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Isabella

Thainá Maria Squebola Gomes e Luís Paulo Gomes reuniram familiares e amigos para celebrar o primeiro aniversário da filha Isabella Squebola Gomes. A comemoração aconteceu no último sábado, dia 29, no Pìpoca Doce Buffet Infantil, contando com a presença especial dos avós José Francisco, Ana Maria, Júlio Antônio e Dalva Mara. Fotos: Angelino Jr.

Paulo

Na terça-feira, dia 9, Paulo Roberto Baptista celebra seu aniversário e recebe as felicitações da esposa Janalyne, do filho Benício e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Tiago

O cirurgião dentista Tiago Ronqui celebrou a chegada da nova idade na sexta-feira, dia 5, junto a esposa Aline e aos filhos Miguel e Davi. Foto: Arquivo Pessoal

Roger

Roger Gomes de Rezende estreia a nova idade neste domingo dia 7, recebendo os parabéns de familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Paula

Na quinta-feira, dia 11, Ana Paula Ricardo Lopes celebra a passagem do seu aniversário e recebe as felicitações do marido Cleyton Robson, da filha Valentina e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Paula

Ana Paula Gonçalves da Silva troca de idade neste domingo, dia 7. A frente dos parabéns estão o marido Paulo e os filhos Patrick, Ketheline e Kauê. Foto: Arquivo Pessoal

Luís Gustavo

O promotor de vendas Luís Gustavo Ruiz Oliveira brinda a chegada dos seus 33 anos na sexta-feira, dia 12, recebendo os cumprimentos da esposa Renata, do pai Luiz Antônio, da irmã Daniela e dos sogros Sônia e Paulo

Nathalia

A biomédica Nathalia Fernandes Cachola estreia a nova idade neste sábado, dia 6, recebendo os parabéns dos pais Rodrigo e Carol, da avó Lúcia Helena, dos tios Luciano e Cláudia e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Jéssica

Na quinta-feira, dia 11, Jéssica do Nascimento celebra seu aniversário de 31 anos e recebe o abraço do marido Guilherme, dos pais Márcia e Paulo, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Madalena

Madalena Longuini comemora a passagem do seu aniversário na sexta-feira, dia 12, ladeada pelo carinho dos filhos Letícia e Geovane, do neto Vinícius, da nora Gislaine, do genro Rodrigo, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Francisco

Nesta segunda-feira, dia 8, o aposentado Francisco Carlos Aliende faz aniversário e recebe o carinho da esposa Catarina, dos filhos Helena e Artur, do genro Jeferson, da nora Larissa e da netinha Ana, junto com ele na foto, e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Denilson

Nesta segunda-feira, dia 8, Denilson Fonseca Fracari brinda a passagem do seu aniversário e recebe os cumprimentos da namorada Rosana, dos irmãos Denise e Dilson, da cunhada Fabiana e dos sobrinhos Rodrigo e Luiza. Foto: Arquivo Pessoal

Michela Helena

Neste domingo, dia 7, Michela Helena da Costa celebra seu aniversário e recebe os cumprimentos do marido João e dos filhos Heloísa e João Lucca. Foto: Arquivo Pessoal

Suelha Fernanda

Residindo em Aguaí, Suelha Fernanda Ribeiro troca de idade neste sábado, dia 6, recebendo o abraço do marido Rafael e dos filhos Kaiky, Yasmin, Victor e Alice. Foto: Arquivo Pessoal

Tiago

Tiago Donizeti Ragassi troca de idade nesta segunda-feira, dia 8, recebendo as felicitações da mãe Viviana e dos irmãos Anderson e Vavá. Foto: Arquivo Pessoal

Vanessa

A esteticista Vanessa Vicente Lino festejou a mudança de idade na quarta-feira, dia 3, quando foi parabenizada pelo pai Paulo, pelo namorado Marcelo, pelos irmãos Paulo e Juliana, pelos cunhados Bruna e Iure e pelos sobrinhos Alice e Miguel. Foto: Arquivo Pessoal

Alessandro

O médico veterinário Alessandro de Souza brinda a chegada da nova idade neste domingo, dia 7, recebendo os parabéns da esposa Cynthia, da filha Luísa e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Beatriz

Beatriz de Camargo Nicolo brinda a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 10, quando recebe os cumprimentos do marido Valdir, dos filhos Luiz Horário, Beatriz Helena e Pedro Henrique, da nora Natália e da neta Amanda Beatriz. Foto: Arquivo Pessoal

Mauro Elias

Em Campinas, a família de Mauro Elias de Paiva, comemorou nesta quarta-feira, dia 3, a chegada de seus 95 anos de idade. A esposa Maria Aparecida, os filhos Mauro, Bernadete, Mariângela e Márcia, a nora Ana, o genro Paulo, netos e bisnetos celebraram a longa vida do aniversariante. Foto: Arquivo Pessoal

Lídia

A psicóloga Lídia Luvezute Campos comemora a chegada dos seus 32 anos na quinta-feira, dia 11. Os parabéns ficam por conta do marido Maurício, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Guilherme

Guilherme de Oliveira Lopes, proprietário do Ivete Lanches, aniversariou na quarta-feira, dia 3, quando recebeu os parabéns da esposa Aline, do filho Bruno e da mãe Ivete. Foto: Arquivo Pessoal

Benício

Benício da Fonseca Baptista soprou sua primeira velinha no dia 3 de maio, quando recebeu os mimos e paparicos dos pais Janalyne Vitória e Paulo Roberto, dos avós Edine, Fernando, Rosângela e Paulo Sérgio e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Fátima

Fátima Ranzani de Carvalho comemora a passagem do seu aniversário na sexta-feira, dia 12, quando recebe o carinho dos filhos, netos, irmãos e amigos. Foto: Arquivo Pessoal