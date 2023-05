Lembranças do colégio estadual Alexandre Fleming

Disputa entre meninos e meninas

Por Mario Poggio Junior

Ao conversar por “WhatsApp”, com a professora e benfeitora social Denise Aparecida Canal Merlin, sobre os grandes eventos realizados no Colégio Estadual Alexandre Fleming, recordamos da disputa entre alunos e alunas da Escola, por volta de 1968, que mobilizou a totalidade dos estudantes.

A competição realizada na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), constou de várias provas, entre as quais conseguir a maior arrecadação de roupas e calçados para fins de assistência social, da qual participamos ativamente com a passagem de casa em casa para pedi-las e levá-las à residência do Natalicinho Bedin, líder dos alunos, juntamente com o empresário Miguel Halla.

As educandas por sua vez, foram lideradas pela professora Joana D’Arc Robatini, que as levou à vitória no cômputo final dos pontos auferidos pelo cumprimento das provas.

Cumpre destacar que a comissão julgadora era composta por professores do Colégio Estadual Alexandre Fleming.

O fato foi tão marcante, que ainda nos lembramos.

Presença de artistas: Inicialmente, cumpre registrar que durante a disputa, o senhor Pedro Medis, o “Pedro Fala Baixo”, pintou o quadro “Jeca Tatu tomando chimarrão”, muito elogiado pelo professor e pintor Gregório Pasquini e a senhora Rita Tagliolato, desenhou e sombreou excelente gravura que retratava instrumentos musicais, expostos ao fundo do palco. Talentos da terra!

As provas

Sapato mais antigo, a primeira prova – Estela Godoy, filha do senhor Cyro Godoy, apresentou o sapato que sua avó usou no casamento, enquanto Natalicinho mostrou antigo sapato feminino doado pelo dono de loja de calçados, senhor Américo Vespúcio de Oliveira, e alegou que também fora usado por sua avó no casamento;

Instalada a dúvida, coube à professora Beatriz Defácio Payão Correa Leite, conhecedora de moda, sanar a questão, com esclarecimento que o modelo do calçado apresentado pela Estela era de 1918, enquanto o mostrado por Natalicinho era modelo de 1930.

As discípulas marcaram o primeiro ponto, como também venceram a segunda prova.

Disco e moeda mais antigos – Os colegiais reagiram e ganharam as provas do disco e da moeda mais antigos, com muita vibração da torcida masculina.

Vitrola mais antiga – Os educandos levaram um gramofone, mas as meninas surpreenderam com um aparelho ainda mais antigo (parecia uma máquina de fazer macarrão!).

Morador mais antigo – Pessoa residente há mais de 50 anos em Vargem Grande do Sul. Os pupilos apresentaram uma senhora de 80 anos nascida e criada no município de Vargem Grande do Sul, que há 10 anos residia na Sociedade Humanitária, enquanto que as discípulas não levaram morador da cidade.

Quando as estudantes, em conversa com as irmãs de Caridade que acompanharam a moradora, souberam que ela residia na cidade há somente dez anos, protestaram veementemente, por sua representante Joana D’Arc Robatini, sob o argumento de que somente valeria moradores da cidade e não do município, a que Natalicinho rebateu que a residência era no município.

O parecer do professor Dante Antônio Braghetto, um dos jurados, solucionou a questão de que pelo fato das educandas não terem apresentado representante, ainda que se considerasse somente 10 anos, os discípulos eram os vencedores.

Homem mais cabeludo – Vencido pelos colegiais, com o aluno Fausto Cagnoni Júnior. As colegiais por sua vez levaram o “Rubão”, irmão do “Clóvis da Bicicletaria”.

Homem mais careca – As meninas venceram com o senhor Theófilo – “Thiófinho”.

Homem mais barbudo – As educandas também, competiram com o senhor Theófilo – “Thiófinho”.

Selo mais antigo – Os estudantes levaram o “Olho de Boi”, primeiro selo emitido pelo Brasil e as colegiais apresentaram o “Olho de Cabra”, o segundo selo brasileiro.

Prova de canto – Vitória de Cidinha Brassaroto, representante das discípulas, que competiu com o professor Maurício Romano Felipe “Maurício Pierin” pelos meninos (cantou “Gantanamera”). Lembramos que o professor Dante Antônio Braghetto deu 9 para Cidinha e 6 para Maurício.

Escritores – Os alunos convidaram o jornalista Walter Tatoni que não pode estar presente e as meninas indicaram a senhora Diva Telles, esposa do senhor Horácio Liberal de Andrade (gerente da Caixa Econômica Estadual), que foi entrevistada pelo Natalicinho Bedin.

Prenda com venda pelo valor mais alto – O senhor Luiz Lodi Neto, experiente no “traquejo de obtenção de lances”, representou as estudantes, com alcance do valor mais alto de arremate, que ao final, generosamente, cobriu para o sucesso do evento e os colegiais tiveram como representante a senhora Nair Bolonha

Gêmeos mais parecidos – Competiram pelas colegiais os irmãos da então funcionária do Restaurante Candinho – Neide, Célio e Celino;

Disputa de conhecimentos gerais – A participante Maria de Fátima Della Torre surpreendeu positivamente ao responder sobre esportes, prontamente. A pergunta era que “atleta tinha recentemente completado 100 jogos internacionais” e a sua resposta: Gilmar (dos Santos Neves, o maior goleiro que a Seleção Brasileira e o Santos já tiveram).

Outra questão que marcou foi sobre quem era presidente da Organização das Nações Unidas (pegadinha, pois a autoridade máxima é o secretário), a que o aluno prontamente respondeu acertadamente que não tinha presidente.

Outras categorias

Homem com pé maior – Lembrança da professora Denise Aparecida Canal Merlin. Chapéu mais antigo, homem mais gordo (os colegiais convidaram o senhor Romeu Tagliolato, que não pode comparecer). Poliglota (os pupilos indicaram o Monsenhor Celestino C. Garcia, que também não pode apresentar-se).

Outras Provas

Houve outras provas, mas passados aproximadamente cinquenta e cinco anos a memória falha, de forma que pedimos que as pessoas que recordarem dos fatos ou tiverem apontamentos sobre o tema, que complementem os dados.

Saudades do Colégio Estadual Alexandre Fleming!

Vamos resgatar suas histórias!