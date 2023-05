Mais de 5 mil imóveis já foram visitados em mutirão da dengue

Com o acréscimo de casos de dengue confirmados em Vargem Grande do Sul, o Departamento de Saúde e a Vigilância Sanitária e Epidemiológica iniciou o mutirão e arrastão contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya e febre amarela, na terça-feira, dia 2. O mutirão segue até o dia 16, percorrendo todos os bairros da cidade conforme o cronograma da Prefeitura Municipal.

De acordo com o informado pela prefeitura, até na quinta-feira, dia 4, foram visitados aproximadamente 5 mil imóveis, sendo mais de 50 agentes de saúde fazendo visitas, orientando e procurando por criadouros do mosquito Aedes aegypti e larvas. A prefeitura explicou que o município foi dividido em 11 áreas para serem visitadas de forma intensiva.

“A maioria da população tem uma boa adesão e colabora com as equipes de agentes de saúde, mas existe uma pequena parcela que é resistente com a entrada em suas residências, desta forma solicitamos à colaboração para que todos juntos possam combater o mosquito que transmite vários tipos de doenças e que podem levar à morte”, disse.

Até quinta-feira, dia 4, foram notificados 160 casos, sendo 63 positivos e 97 negativos. Informações da Prefeitura Municipal dão conta de que em janeiro uma pessoa foi notificada com a doença, mas o caso deu negativo. Em fevereiro, houve cinco notificações, todas negativas. Em março, a situação começou a mudar, onde 17 casos foram notificados e seis deles foram positivos.

Em abril, no entanto, 57 testaram positivo para a doença. A prefeitura informou que alguns casos notificados no mês de abril ainda aguardam resultados dos exames, devido ao tempo correto para fazer o exame, levando em consideração o início dos sintomas.

A prefeitura ressaltou que durante todo o ano os agentes comunitários de saúde fazem o trabalho de vistoria e de conscientização à população sobre os cuidados necessários na prevenção contra o mosquito da dengue, mas que, devido às chuvas, acúmulo de água e sol, os cuidados devem ser redobrados eliminando todos os criadouros do mosquito.

“Desta forma, o mutirão está sendo realizado e todo material descartado está sendo recolhido e as vistorias intensificadas. É importante a colaboração de todos, nesses primeiros dias foram encontrados muitos criadouros em terrenos, onde as pessoas descartam materiais que acumulam água, e ainda assim, com toda a mobilização e informações passadas, todos os anos foram encontrados criadouros clássicos como, pneus, vaso de planta, vasilhas com água, caixas d’água descobertas, entre outros. Muito importante todos ficarem atentos aos criadouros, por menor que seja, pode criar um enorme problema na saúde de muitas pessoas”, completou.

Para o mutirão

Para a realização do mutirão, o Departamento de Saúde pede aos moradores que deixem os materiais que possam acumular água nas calçadas de suas casas. Conforme o informado, o material deve ser colocado somente um dia antes do caminhão passar. Não serão recolhidos restos de material de construção, folhagens e restos de poda de árvore.

“Durante esse período, as equipes de agentes comunitários junto com o caminhão passarão recolhendo esses materiais e orientando os moradores no combate ao mosquito. Os materiais são todos aqueles que não servem mais para uso e podem acumular água, como pneus, garrafas, móveis quebrados, entre outros”, disse.

A prefeitura ressaltou que é importante manter os terrenos sempre limpos, sem nenhum tipo de material que possa acumular água e servir de criadouro para o mosquito. Além disso, manter os terrenos limpos também colabora para a não aparição de escorpiões.

Além da limpeza dos terrenos e descarte dos materiais inutilizáveis, a prefeitura pontuou que é importante manter as lixeiras sempre fechadas e o lixo dentro de um saco plástico, além de cuidar dos vasos de plantas que possuem pratinhos, para que não acumulem água, por isso é importante furá-los, para que a água escoa, ou enchê-los de areia.

Conforme o explicado, é importante também não deixar água da chuva parada sobre a laje, tampar tonéis, caixas d’água, ou qualquer vasilhame que contenha água e lavar com frequência os potes de água dos animais de estimação.

Cronograma

Nesta segunda-feira, dia 8, o mutirão será realizado na Vila Santa Terezinha, na Chácara Vargem Grande, no Jardim Paraíso II e no Jardim Iracema. Na terça-feira, dia 9, o mutirão passará na Vila Santana, no Jardim América, no Jardim Paraíso I e Nossa Senhora Aparecida.

Na quarta-feira, dia 10, será na Vila Santana, no Jardim São Luiz, no Jardim São Joaquim, no Jardim Itália e no Jardim Plaza de Espanã. Na quinta-feira, dia 11, o mutirão passará no Centro, no Jardim Pacaembu, no Jardim Morumbi e no Jardim São Paulo II. Na sexta-feira, dia 12, haverá mutirão no Centro, no Jardim São Paulo e no Jardim Santa Cândida.

Na semana do dia 15, segunda-feira, o mutirão passará no Jardim São Lucas, Jardim Bela Vista, na Vila Polar, no Jardim Santa Luzia e no Jardim Manacás. No dia 16, terça-feira, passará no Jardim Fortaleza, Jardim Redentor, Jardim Petúnia, Jardim Verona, Jardim Colina e Cohab 2.

Orientação

A Vigilância Sanitária do Departamento de Saúde de Vargem Grande do Sul, em parceria com os atiradores do Tiro de Guerra 02-092, de Vargem, realizou no sábado, dia 29, orientações sobre os cuidados e prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue e de outras doenças.

Os atiradores percorreram as ruas centrais da cidade distribuindo panfletos educativos e informativos com o cronograma do Mutirão de Limpeza que está sendo realizado até o dia 16 na cidade. A população aproveitou para tirar suas dúvidas em relação aos cuidados com a doença.

Estavam presentes o subtenente chefe de instrução do TG, Alexsandro de Oliveira Silva e o responsável pela Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Alessandro de Souza.

A doença

Os sintomas mais comuns da dengue são dores de cabeça, dor nos olhos, febre alta (muitas vezes passando dos 40º), dor nos músculos, nas juntas e atrás dos olhos, manchas vermelhas por todo o corpo, falta de apetite, fraqueza, coceira e, em alguns casos, sangramento da gengiva e do nariz.

A diferença para a dengue hemorrágica é que pode haver também confusão mental, agitação ou insônia, perda de consciência, sangramento na boca, nas gengivas e nariz, boca seca e muita sede; dificuldade de respiração, fortes dores abdominais e vômitos intensos, pele pálida, fria e úmida, e pulso fraco.

No caso de sentir os sintomas, o Departamento de Saúde recomenda que a população procure o médico mais próximo da sua residência. Se o caso der positivo, segundo o informado, a Vigilância Sanitária irá fazer todo o trabalho de bloqueio para evitar o avanço e contaminação da doença.

Últimos anos

O número de casos confirmados de dengue em Vargem mostra um acréscimo um tanto quanto preocupante em relação aos dois últimos anos, uma vez que 63 pessoas já foram confirmadas e a cidade registrou 160 notificações.

Em 2022, no entanto, houve apenas 17 notificações e oito pessoas testaram positivo para a doença. Em 2021, 60 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Em 2020, no entanto, a cidade chegou a 60 casos ainda em abril e, durante todo o ano, foram 208 casos positivos.

Já em 2019, a cidade sofreu uma forte epidemia, com 436 casos de dengue, chegando à marca de 200 casos ainda em maio.

Moradores estão sendo conscientizados. Fotos: Prefeitura Municipal