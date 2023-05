Participantes do curso de pães e biscoitos receberam certificado

As 12 alunas da Frente Social que realizaram o curso de pães e biscoitos receberam o certificado de conclusão no dia 28. A entrega foi realizada pela assistente social Patrícia Maria Theodoro Ribeiro e pela responsável pela unidade Benedita Martins.

O curso foi ministrado pela instrutora de gastronomia e chef Fernanda Luiza de Paula Oliveira, e foi realizado nas dependências do CozinhAlimento, instalado no Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias Sueli Gambaroto Mortais.

Na primeira aula, segundo o informado pela Prefeitura Municipal, as alunas aprenderam as técnicas para produção de biscoitos salgados e doces, já na segunda aula mais sobre pães doces e salgados. ‘’Os cursos tem objetivo de serem fontes de renda das famílias e pensando nisso que contamos com a dedicação do prefeito Amarildo, que não só apoia a causa como nos dá suporte para realização de ações como essa’’, disse Eva Vilma da Silva Rodrigues, diretora de Ação Social.

As participantes se deliciou com os pratos que elas mesmas prepararam: fatias húngaras, pão recheado de doce de leite, pão de calabresa e queijo, pão simples e cookies com gotas de chocolate.

Na quinta-feira, dia 11, as aulas do curso de Bolo de Pote terão início.

Foto: Prefeitura Municipal