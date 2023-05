Em São Paulo

Esta semana o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) divulgou nas suas redes sociais a visita que fez em São Paulo, onde esteve com alguns deputados estaduais, inclusive Barros Munhoz que segundo o prefeito, é grande parceiro do município.

Amarildo também esteve reunido na secretaria de Estado da Educação, onde esteve com o secretário executivo Vinícius Mendonça e equipe, reivindicando verbas para várias obras, inclusive de uma creche nova.

Na secretaria de Desenvolvimento Social

Ainda viajando a São Paulo, Amarildo juntamente com a diretora de Ação Social Eva Rodrigues, visitaram a secretaria de Desenvolvimento Social, onde junto ao secretário Gilberto Nascimento os pedidos foram a Melhor Idade e para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Requerimento

Requerimento da vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos) aprovado na última sessão de Câmara questiona o Executivo de que maneira é fiscalizado o asfaltamento que está ocorrendo na cidade, se é realizado o controle tecnológico e de qualidade dos materiais empregados. Ela pede respostas e esclarecimentos do departamento de Obras.

Saúde

O vereador Celio Santa Maria, o Gordo Massagista (PSB), teve requerimento de sua autoria aprovado, onde ele questiona a demora de se conseguir vaga nas Unidade Básica de Saúde (UBS) e porque no Jardim Dolores a médica atende somente até as 12h, sendo que nas quintas-feiras ela atende nas residências. As perguntas serão enviadas ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), que tem prazo para responder.

Esquecido

A rua Amapá localizada na Vila Velha foi tema do pedido do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), que pediu o calçamento da viela, coisa que ele já vem fazendo há muitos anos e até agora não obteve resposta, sendo cobrado pelos moradores do local que sofrem com a falda da melhoria.

Muro da Vargeana/Tênis Clube

O vereador Paulinho também questionou se a prefeitura não vai construir o muro que caiu e fazia divisa com o Tênis Clube. O fato ocorreu há dois meses e até hoje nada foi feito e segundo o vereador, quando era prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio, o muro também caiu e a prefeitura foi quem o construiu de novo