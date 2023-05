Vargem e os benefícios do setor cerâmico

O setor cerâmico já foi um dos mais prósperos de Vargem Grande do Sul, basta lembrar a Cerâmica Vargengrandense, depois Cerâmica Bologna, que na década de 70 chegou a ter mais de 500 funcionários, vendendo para todo o Brasil, exportando inclusive. Foi ela que certamente propiciou o grande desenvolvimento que o município conheceu naquela época, crescendo bem acima da média de outras cidades, atraindo trabalhadores de toda região que vieram aqui morar.

Tivemos também a pioneira Cerâmica Sopil, que deu início ao polo cerâmico que a cidade viria a se tornar, chegando a ater mais de 40 indústrias desta área funcionando e gerando centenas de empregos e alavancando a economia do município.

Vargem Grande do Sul deve, portanto, muito às indústrias cerâmicas, seus proprietários e trabalhadores. Pois, foi através dela que muitos empresários se tornaram bem sucedidos e passaram a investir em outras áreas, como a industrialização de treliças, por exemplo, gerando ainda mais recursos e empregos.

O tempo foi intervindo na atividade e muitas cerâmicas acabaram por sucumbir, como a Cerâmica Bologna, mas muitos empreendedores que por ela passaram, montaram seus próprios negócios e embora ela tenha deixado um vazio imenso no parque fabril da cidade, outros empreendimentos foram surgindo e a riqueza foi sendo multiplicada.

Hoje diminuiu muito a atividade cerâmica em Vargem Grande do Sul, o parque fabril foi se diversificando, outros setores como o de comércio e prestação de serviços crescendo e se tornando a maior fonte de geração de empregos na cidade, o agronegócio prosperou muito, com a produção da batata, mas a boa fonte que gerou muito do que a cidade é hoje, continua sendo ainda o setor cerâmico, que embora menor, ainda emprega mais de 400 trabalhadores diretos e mais de 200 indiretos, intervindo de maneira positiva no crescimento da cidade.

Que a atual crise que o setor está vivenciando possa ser vencida e que dentro de alguns meses ele possa voltar a ser pujante, contratando mais trabalhadores e gerando mais crescimento econômico para Vargem Grande do Sul, que a ele está ligado por longos anos de uma convivência profícua.