A entrega de corpo e alma da maternidade

Melissa Carozi Guimarães, de 23 anos, é mãe do pequeno Romeu Guimarães Vidale, de 4 meses, e ao jornal, ela contou os desafios e prazeres da jornada que é ser mãe de primeira viagem.



Ela disse como foi a descoberta da gravidez e a gestação. “No início foi um susto, logo eu que dizia que só iria engravidar depois dos 30 anos, mas logo em seguida a felicidade e o amor por poder gerar um bebê veio muito forte. A minha gravidez foi muito tranquila, sempre me senti muito amada pelo meu marido Aldan, e na gravidez isso só aumentou”, contou

Para ela, o maior desafio é se entregar de corpo e alma ao bebê. “Entre os desafios, há a entrega silenciosa. A entrega por um filho ultrapassa a dimensão do habitual. Quando a criança chega no mundo a entrega não é opcional, você entrega tudo, entrega todo seu tempo. Todos os espaços da sua cabeça, todo o seu amor, você entrega sua alma e sua fé. Entrega todas as suas opções, sonhos antigos para abrir espaços para os novos… você simplesmente não tem opção, quando parece que você já doou todo o seu tempo, o seu dia todo… o bebê precisa de mais, mais colo, atenção, carinho, afeto”, disse.



“Além de assumir todas as dimensões da sua própria vida, você assume também a de outra pessoa, isso é muito mais do que você imaginava ser possível antes de trazer a criança para o mundo. E não me resta dúvidas de que no meio de tudo isso, a maternidade é gratificante, trazendo consigo muitas alegrias, sorrisos e um amor que ninguém é capaz de explicar”, relatou.



A maior dificuldade, para Melissa, é o tempo. “No meio da correria, da demanda que o bebê exige, não vemos o tempo passar, em um piscar de olhos você já não tem mais um recém-nascido em casa, seu bebê cresce na mesma velocidade que o seu amor por ele. Momentos especiais deveriam ser pra sempre, eu como mãe queria ter o poder de ‘congelar’ alguns deles e ficar apenas observando cada detalhe do Romeu… em como um serzinho tão pequeno é capaz de transformar e ressignificar tantas coisas”, comentou.



Ao jornal, ela disse que, no entanto, um simples sorriso e um olhar apaixonado do Romeu fazem Melissa superar facilmente qualquer dificuldade que a maternidade oferece no dia a dia.

Ela contou o que aprendeu de sua mãe e tem como objetivo passar para o bebê. “Ser resiliente, aprender com as dificuldades e transformá-las em aprendizados” disse. As expectativas para o futuro do Romeu são muitas… E em todas elas quero que ele tenha a certeza de que estarei sempre ao seu lado apoiando”, pontuou.



Para conciliar a maternidade com o as outras partes de sua vida, como o trabalho e o cuidar da casa, Melissa contou que está vivendo um dia de cada vez e que tenta não se cobrar tanto. Felizmente, a família ajuda a mamãe a conciliar várias tarefas do dia a dia.