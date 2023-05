Judoca Laura Valentina conquista medalha em Portugal

A atleta vargengrandense Laura Valentina de Andrade, do Judô Jita Kyoei, atualmente representando a Associação Recreativa e Cultural Barrocas, disputou, no último domingo, dia 7 de maio, a VII Copa Antônio Lopes Aleixo de Judô, na cidade de Coimbra, em Portugal.

Realizada pela União Europeia de Judô, esta competição foi a última preparatória antes do Campeonato Nacional de Portugal, que Laura também irá disputar em 2023.



Na Copa, a atleta, que é filha de Carla e Pedro de Andrade, foi medalha de prata após realizar quatro duras lutas e assim garantiu mais uma importante conquista na classe sub 18 até 57kg, para sua coleção.



De Vargem Grande do Sul, segue firme a torcida dos Judocas da equipe Jita Kyoei, da família, dos amigos e em especial do sensei Marco Lodi. “Para nós é um orgulho ver a Laurinha lutando em Portugal. Ela tem um grande potencial e em breve fará história lá fora. O Judô Jita Kyoei se enche de felicidade em vê-la despontando no judô internacionalmente”, disse o sensei Marco Aurélio Lodi.