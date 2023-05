Paulo Guerra venceu etapa de competição

O atleta paralímpico Paulo Guerra, saltador da classe T47, de atletas com deficiência nos membros superiores, venceu a 2ª Etapa Nacional do Circuito Paralímpico Loterias Caixa, que aconteceu no último final de semana, nos dias 7 e 8 de maio.



A competição teve provas de pista e campo e recebeu inscrições de 266 atletas. O evento foi realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.



Ele conquistou o primeiro lugar no pódio do salto em altura com a marca de 1.84 metro. “Estou melhorando a cada competição e chegando cada vez mais próximo ao meu objetivo”, disse.



A competição oferecerá a última oportunidade para que os atletas obtenham o índice mínimo definido pelo CPB para participar do Mundial da modalidade, que será realizado em Paris, de 8 a 17 de julho.