Pedro fica em 2º lugar em campeonato de velocross

O atleta vargengrandense Pedro Nepomuceno Rosseto, de 7 anos, ficou em segundo lugar na 4ª Etapa do Circuito Paulista de Velocross, que aconteceu em Bragança Paulista na última semana, no sábado e domingo, dias 6 e 7.

Filho de Daniel Rosseto e Marcela Nepomuceno, o atleta treina aos finais de semana junto do seu pai. À Gazeta de Vargem Grande, ele contou que ficou muito feliz com o resultado, pois vem conquistando a cada etapa uma posição ainda melhor no pódio.

Seu objetivo, no entanto, é conquistar o primeiro lugar no pódio. A próxima etapa do Circuito Paulista de Velocross será nos dias 10 e 11 de junho em Itatiba.

À Gazeta de Vargem Grande, os pais relataram que sentem que Pedro gosta também do Motocross que difere do Velocross, pois possui saltos e pretendem levar ele nessa modalidade assim que houver uma oportunidade.