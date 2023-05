Atleta do Judô Bushido foi vice no Campeonato Paulista

A Associação Bushido de Judô de Vargem Grande do Sul comandada pelo sensei Daniel Garcia participou da final do Campeonato Paulista de Judô, na categoria sub 18, em São Carlos, no sábado, dia 6. Na ocasião, o atleta Gustavo Slootemaker Tabet sagrou-se vice-campeão na classe sub 18 da divisão especial e disputará vagas na seletiva para o Campeonato Brasileiro.

O atleta Diego Colan Pinheiro Santos Filho fez três lutas, mas na repescagem não conseguiu a classificação e o atleta Gustavo Slootemaker Tabet fez quatro lutas, ganhando três por ippon, chegando na final da categoria pesado conquistou a medalha de prata.

À Gazeta de Vargem Grande, Gustavo comentou sobre a vitória. “Após 8 anos da minha primeira conquista em uma final de Campeonato Paulista, enfim, conquistei outra medalha, desta vez na divisão especial, competindo entre os melhores do país. Este momento, sem dúvidas, ficará marcado em minha vida”, disse.

“Mas nada disso seria possível sem minha família que me apoia em todas as ocasiões, meus senseis Daniel Garcia, Gabriel Casagrande e Rafael Casagrande pelos ensinamentos e conselhos, e o apoio de meus patrocinadores. Agora começa uma nova fase, com novos desafios”, completou.

O sensei Daniel falou sobre as disputas de Gustavo e Diego. “Parabéns para o Gustavo por mais essa conquista importante, essa medalha de prata vale ouro para o projeto Bushido, continue sempre firme no judô que você tem um grande futuro pela frente. Parabéns ao Diego que lutou muito em uma das categorias mais difíceis do judô paulista, vamos seguir em frente que temos muito mais lutas pela frente”, disse.

Ele agradeceu à diretoria Bushido em nome da presidente Val Lima Taú, a todos os pais e mães que acompanham e torcem pelos guerreiros, aos senseis Gabriel Casagrande e Rafael Casagrande que trabalharam na arbitragem, as judocas Duda Taú e Bia Menossi que trabalharam como oficiais técnicos e aos amigos Lukinha Aliende, Aline Guerrero, ao Departamento de Esportes e diretor Luís Carlos, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e Prefeitura de Vargem Grande do Sul pela parceria. “Arigato gozaimasu!”, disse.