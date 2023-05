Audiência pública para discutir LDO será na quinta, dia 18

Para aqueles cidadãos vargengrandenses que vivem reclamando da atuação tanto do Executivo como também dos vereadores, uma boa iniciativa para tomar conhecimento do que andam planejando os políticos da cidade, seria participar da próxima audiência pública que acontecerá na quinta-feira, dia 18, às 19h, no prédio da Câmara Municipal, quando será discutida a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício do ano que vem.

A LDO é aprovada todo ano e nela constam as prioridades da prefeitura municipal para 2024. Ela orienta o prefeito na feitura da Lei Orçamentária Anual (LOA), com base no que foi aprovado pelo Plano Plurianual. Na LDO estão contidas as previsões de várias despesas como cargos e salários dos servidores, o que vai se gastar e quais serão as obras planejadas para 2024 e as condições das transferências de recursos a entidades públicas e privadas, delimitando o que poderá ou não ser realizado no ano que vem, estabelecendo metas e prioridades.

Para o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, vereador Antônio Sérgio da Silva (PSDB), o conhecido Serginho da Farmácia, a participação popular na audiência pública é muito importante. Ele convida a todos a participarem da audiência, fazendo sugestões aos vereadores que poderão elaborar emendas às leis orçamentárias para 2024 e uma vez aprovadas, vão para sanção do prefeito Amarildo.

Os vereadores estão estudando a LDO, cujo projeto foi encaminhado dia 30 de abril aos vereadores pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e está à disposição dos vargengrandenses que podem acessar seu conteúdo através do site da Câmara. Ela também foi publicada no Diário Oficial do município e também na imprensa local, de forma reduzida, na edição impressa do dia 6 de maio, da Gazeta de Vargem Grande e pode ser acessada no Facebook do jornal.

Obras que estão planejadas para 2024

Conforme consta do projeto de lei da LDO para o ano que vem, o diretor de Obras da prefeitura municipal, Ricardo Luis Leonetti Bisco listou as seguintes obras que estão planejadas de serem executadas no ano que vem:

Construção de Conjunto Habitacional Vertical – CDHU Nossa Casa; Casas Populares; Passarela sobre o Rio Verde na Barragem Eduino Sbardellini, na continuação da Alameda Antônio Ribeiro Filho; Muro do Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento; Reforma do Cemitério da Saudade; Urbanização da Pedreira; Reforma do Ginásio Poliesportivo Santa Terezinha “Ricardo Patrocínio Rodrigues”; Reforma e ampliação Emeb Henrique de Brito Novaes; Reforma e ampliação Creche Irmã Gertrudes; Construção de 4 salas de aula na Creche Dona Cezarina; Auditório da Educação ao lado da Escola Flávio Iared; Construção da sala de Ciência no Zoológico; Troca de tubulação antiga de água do Centro; Troca de Tubulação Antiga de Água da Vila Polar; Troca de Tubulação Antiga de Água da Santa Terezinha; Construção do Novo Prédio da Guarda Municipal; Construção de Espaço para a Feira Livre; Substituição das Luminárias Existentes na Cidade Por Led; Construção da ESF da Avenida Vereador José Aleixo Parte I; Construção de Nova Pista de Skate; Construção de Nova Avenida Ligando a Cohab 6 ao Posto Santo Hélcio na SP – 215; Calçamento na Frente da Estação de Tratamento de Esgoto; Desapropriação para Casas Populares; Almoxarifado (Portaria/Refeitório/Vestiário e Wc); Sae – Wc/Banheiro/Vestiário e Refeitório; Construção de um Lago a Montante da Barragem Eduino Sbardellini; Construção de um Lago a Jusante da Barragem Eduino Sbardellini; Compra e Instalação de Wc de Inox na Praça Capitão João Pinto Fontão; Revitalização da Fonte da Praça da Matriz; Cobertura da Garagem do Cem; Revitalização da Praça Nossa Senhora Aparecida; Construção de Cabine de Energia na Central de Distribuição de Água do Pacaembu; Galeria de Águas Pluviais da Rua João Garcia Miron; Cobertura da Quadra da Escola Estadual Alexandre Fleming; Ampliação da Escola José Gilberto de Oliveira Souza; Construção de Garagem no SAE; Projeto e Execução de Quadra Poliesportiva Society – Ao Lado Campo do Paulista; Projeto e Execução de Quadra Poliesportiva Society – ao lado da Represa; Cabine de Energia do SAE (Pacaembu); Construção de Praça no Jardim Novo Mundo; Construção de praça da Rua Francisco Bertoloto – Jd Santo Expedito; Construção de Praça da Igreja São Joaquim; Construção de Praça do Jardim Redentor; Construção da Praça “Rosa Cristofaro Sati” – Jardim Novo Mundo; Reforma Zoológico Bosque Municipal; Rotatória Avenida Antônio Bolonha com a Rua dos Paulistas.