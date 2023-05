Caminhão de Vargem tombou em Rio Pardo

Um caminhão carregado com milho tombou na Rodovia Deputado Eduardo Vicente Nasser, a SP-350, na manhã de quinta-feira, dia 11, em São José do Rio Pardo.

De acordo com o portal de notícias G1, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 277, próximo a Tapiratiba. O caminhão seguia de Vargem Grande do Sul para Muzambinho.

Segundo a Polícia Rodoviária, o caminhoneiro disse que um outro caminhão invadiu a pista contrária e que ele, ao tentar desviar, saiu da pista e tombou. O outro motorista não parou para prestar socorro.

O ajudante do caminhoneiro ficou ferido e foi levado até o pronto-socorro de São José do Rio Pardo.

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER), que administra o trecho, informou que o tráfego chegou a ficar interditado, contudo, no início da tarde já havia sido liberado.