Homem foi preso no Jardim Dolores na quinta, dia 11

Um homem procurado pela Justiça foi preso na quinta-feira, dia 11, pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul, por volta das 18h30, no Jardim Dolores.

Durante patrulhamento pelo bairro, a equipe notou um grupo de rapazes parados na esquina e, com a aproximação da viatura, eles tomaram rumos diferentes. Um deles estava mais próximo dos PMs e estava com algo nas mãos, tentando entrar em uma casa.

Ele foi abordado e na busca pessoal foi localizado em seu poder um celular, um maço de cigarro e um isqueiro, que estava em sua mão. Nada de ilícito foi encontrado e, questionado do motivo de ter se escondido, disse que ficou com receio da abordagem por não conhecer os rapazes que estavam ao seu lado que correram.

O homem abordado foi identificado e ao ter seus dados pessoais consultados, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.