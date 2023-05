Piloto participou de seletiva de kart feminina

A piloto Mariane Lechi Palaoro, de 11 anos, participou da inédita Seletiva de Kart FIA Girls on Track, a Seletiva de Kart Brasil 2023, na segunda-feira, dia 8, no Kartódromo Granja Viana. Ela correu na categoria júnior com 16 participantes e ficou em 8º lugar na geral. O evento foi organizado pela Comissão Feminina de Automobilismo (CFA) e pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Filha de Leandro Palaoro e Gisele Ap. Marreiro Lechi, Mariane treina em São José do Rio Pardo, na pista do Kartódromo Riopardense.

Essa seletiva foi realizada com atletas do país inteiro, sendo a primeira vez que o evento aconteceu no Brasil com homologação da Federação Brasileira de Kart.

Haviam mais de 70 mulheres inscritas e foi feita uma seletiva já na inscrição, totalizando 48 participantes selecionadas. As campeãs de cada categoria vão disputar em junho a Copa do Brasil.

À Gazeta de Vargem Grande, Leandro, pai de Mariane, informou que o dia da competição teve início com pesagem e sorteio dos karts. “Cada vez que a piloto entrava no box, era sorteado um novo kart e um novo equipamento, para que a pilotagem da atleta fosse avaliada. Mariane foi para a repescagem para voltar à disputa e ficou em primeiro lugar, voltando na competição. Foi uma experiência única, ela adorou, foi um nível de competição bem alto. Já estamos no planejamento para as próximas corridas”, disse.