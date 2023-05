Polícia apreende cerca de 900 latas de tinta

Uma operação da Polícia Militar e da Polícia Civil de Vargem Grande do Sul apreendeu na terça-feira, dia 9, cerca de 900 latas de tinta látex em um caminhão que estava vendendo os produtos na cidade sem as devidas notas fiscais de origem. A mercadoria era proveniente de Suzano e algumas latas já tinham sido vendidas na cidade.

Trabalharam na ocorrência, segundo apurou o jornal, o investigador chefe Diego, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior e os policiais militares Emiliano e Silas. Ainda era noite enquanto a carga de tinta era descarregada no prédio da Delegacia de Polícia. A reportagem da Gazeta de Vargem Grande esteve no local e conseguiu algumas informações enquanto era feito o Boletim de Ocorrência.

Nas informações obtidas pelo jornal no dia seguinte, constavam que a ocorrência teve início por volta das 9h30, quando a PM recebeu a denúncia de que em um estacionamento de hotel havia um caminhão carregado de latas de tinta por vários rapazes.

Os policiais foram ao local e, na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Questionados a respeito da carga, responderam que prestavam serviço para uma empresa de Suzano (SP) denominada Pérola Tintas e que estariam na cidade para revender os produtos de porta em porta pelo valor de R$ 100,00.

Sobre a procedência das tintas, responderam versões diferentes que a empresa comprava de outras empresas, gerava nota e saia para o interior para vender, porém ao solicitar as notas, apresentaram cópias de notas em nome de terceiros e endereços de Vargem.

Os rapazes não souberam explicar os endereços. Haviam cinco notas de 40 latas cada, sem valor de compra, lote, CNPJ ou outra identificação que provava ser dos produtos, porém, no caminhão continha cerca de 900 latas de 16 litros cada.

O delegado Antônio compareceu ao local e, ao vistoriar as notas, decidiu apreender a carga para posteriormente vistoriar a procedência e encaminhar para a perícia.

Os rapazes carregaram novamente as latas e descarregaram na Delegacia de Polícia Civil. Eles foram ouvidos e liberados, mas a carga de 914 latas de tinta e as notas fiscais foram apreendidas.