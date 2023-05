Campanha do Agasalho deste ano segue até julho

Neste mês teve início a Campanha do Agasalho, pela equipe do Fundo Social de Solidariedade. A arrecadação de roupas novas e usadas e cobertores novos para distribuir para pessoas em situação de vulnerabilidade social segue até julho.

A equipe do Fundo destaca que por medidas de higiene e segurança, as roupas usadas devem ser entregues lavadas, higienizadas e acondicionadas em sacos plásticos. As doações podem ser entregues na sede do Fundo Social de Solidariedade à Rua Sete de Setembro, nº 300, no Centro, ou no comando da Guarda Civil Municipal, à Praça Rafael Piconi, nº 10, na Vila Polar.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Eva Vilma da Silva Rodrigues destacou que as pessoas devem se atentar para doação de roupas em bom estado para poder ser utilizadas e priorizar roupas de frio como blusas, calças, moletons e meias. “Pedimos que as pessoas tenham consciência e doem roupas em bom estado e limpas, a Campanha do Agasalho não é para descarte, é para ajudar quem necessita de agasalho no inverno. Temos também a necessidade de muitas roupas de crianças, então quem puder ajudar agradecemos imensamente”, disse.

Cobertores novos também estão sendo arrecadados e a Prefeitura Municipal fará a aquisição de peças para atender às pessoas que fazem parte dos programas sociais ou apresentarem vulnerabilidades.

No próximo sábado, dia 20, acontecerá o Dia D de Arrecadação, com o apoio da EPTV, em drive thru junto à Rua Primeiro de Maio, nº 359, no Centro, das 9h às 15h, em frente ao Centro de Capacitação Sueli Gambaroto Mortais.

A distribuição, segundo a prefeitura, será realizada toda terça e quinta-feira, a partir das 13h, até o fim de maio. Em junho, a distribuição acontecerá diariamente na Ação Social, conforme as famílias procurarem ajuda, a fim de evitar aglomerações.

À Gazeta de Vargem Grande, a Prefeitura Municipal informou que os itens serão doados às pessoas que passam por vulnerabilidade social cadastradas nos serviços do Departamento de Ação Social e para entidades assistenciais como a Sociedade Humanitária, Associação Dom Bosco e Casa de Passagem com cobertores. As doações, conforme o informado, acontecem em junho.

No ano passado, entidades receberam doação de cobertores. Foto: Prefeitura Municipal

Em 2022

De acordo com o informado pela Prefeitura Municipal, em 2022 foram arrecadadas aproximadamente 12 mil peças servíveis entre roupas, calçados e cobertores usados. Também foram arrecadados 250 cobertores novos e o Departamento de Ação Social da Prefeitura adquiriu mais 500 cobertores novos que foram distribuídos às entidades e às famílias que passam por vulnerabilidade social.