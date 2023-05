Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Norival Vicente, aos 73 anos de idade, no dia 5 de maio. Deixou a esposa Sônia Aparecida Voltarelle Vicente; a filha Denise; o genro Igor e o neto Enzo Vicente Garcia. Foi sepultado no dia 6 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Rosa, aos 67 anos de idade, no dia 9 de maio. Deixou os filhos Andréa, João, Rafael, Daniel, Milena e David; noras; netos; bisnetos; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no 10 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Honorato Falconi, aos 88 anos de idade, no dia 10 de maio. Viúva de Luís Falconi; deixou os filhos Sidnei e Amaro; o genro José Cláudio; os netos Carlos Eduardo, Silvana, Juliana, Luís Henrique e Isamara e bisnetos. Foi sepultada no dia 11 de maio, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Maria de Oliveira Rodrigues, no dia 30 de abril. Foi sepultada no dia 1º de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Rovilson Vicente da Silva, no dia 4 de maio. Foi sepultado no dia 5 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

