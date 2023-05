Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Nora Ney (Iracema de Sousa Ferreira)

Nascimento: 20/03/1922 Rio de Janeiro RJ

Morte: 28/10/2003 Rio de Janeiro RJ

Atividades: Cantora, compositora e instrumentista

Fascinada com o mundo da música, frequentava assiduamente programa de rádio e de auditório durante a juventude.

Teve sua carreira incentivada por seu pai, que lhe presenteou com um violão, onde a mesma aprendeu sozinha a tocar o instrumento, com a canção “Valsa de Cristal”.

Enquanto morava na Urca, fez amizade com Dick Farney e Lúcio Alves e, através destas amizades, veio a conhecer o diretor da rádio Tupi, que a contratou para cantar no programa noturno “Fantasias Musicais”, apresentado por José Mauro.

Nessa época adotou o nome artístico de Nora May. Com sua fama crescendo cada vez mais, mudou seu nome artístico para Nora Ney.

Seu disco de 78 R.P.M “Ninguém me Ama” de 1952, lhe firmou como a primeira cantora brasileira a conseguir um disco de ouro, quando o mesmo atingiu a marca de 300 mil cópias.

Dentre os seus hits “Ninguém me Ama”, “De Cigarro em Cigarro”, “Se eu Morresse Amanhã”, “Bar da Noite”, “Preconceito”, “Menino Grande”, “Felicidade” e “A Flor e o Espinho”, Ney colecionou na sua carreira títulos honorários: “Rainha das Rádios” e “Deusa”.

Inovou com o canto coloquial por exemplo em “Menino Grande” e “Ninguém me Ama ninguém me Quer” que foram grandes sucessos.

Gravou também “Chove lá Fora” de Tito Madi.

Nora Ney “aonde estiveres”: Muito obrigado pela música popular brasileira.

Salve Nora Ney!

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho