Inscrições para aula da Melhor Idade de Grama abrem segunda

As inscrições de aula de dança para a Melhor Idade de São Sebastião da Grama estarão abertas a partir desta segunda-feira, dia 15.

As inscrições serão realizadas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Os interessados devem ir ao local no período da tarde.

A prefeitura de de São Sebastião da Grama informou que ainda há vagas para as demais atividades que são realizadas para o grupo, tais como ginástica adaptada, vôlei, alongamento com fisioterapeuta e profissional de educação física e atividade física ao ar livre.